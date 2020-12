Rio Grande do Sul Diminui o número de locais impróprios para banho nas praias e balneários do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Monitoramento da Fepam contempla 90 pontos em 43 municípios gaúchos. (Foto: Divulgação/Fepam)

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou o segundo boletim do Projeto Balneabilidade da temporada de verão 2020/2021. O resultado das análises apontou redução no número de pontos impróprios para banho nas praias e balneários do Rio Grande do Sul, na comparação com o levantamento da semana passada.

De um total de 90 pontos de coleta, 80 estão próprios e outros dez impróprios, sendo que no relatório anterior a proporção era de 76 aprovações para 14 reprovações. Os locais em que o banho não é recomendado pelos próximos dias são os seguintes:

– Pedro Osório: balneário no rio Piratini;

– Pelotas: balneário Valverde – Trapiche;

– Pelotas: balneário Valverde – av. senador Joaquim Augusto de Assunção;

– Pelotas: balneário Santo Antônio – rua Bagé;

– Pelotas: balneário Santo Antônio – av. Rio Grande do sul;

– Pelotas: balneário Santo Antônio – restaurante;

– Pelotas: balneário Santo Antônio – hotel;

– Pelotas: balneário dos Prazeres – em frente à estátua de Iemanjá;

– Santiago: balneário Distrito Ernesto Alves – rio Ibicuí;

– Tapes: balneário Rebelo – laguna dos Patos.

Os técnicos do Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam alertam que os veranistas devem sempre procurar locais que apresentam condição da água própria para o banho para evitar riscos à saúde.

Outra orientação é não se banhar 24 horas após chuvas intensas, já que pode ocorrer carregamento de esgotos e resíduos para os cursos d’água, ocasionando picos de contaminação.

Também é importante não tomar banho em canais pluviais, córregos ou rios que afluem nas praias, pois podem estar contaminados com esgoto doméstico.

Tradição de 40 anos

O acompanhamento das condições de balneabilidade é realizado desde o verão 1979/1980. Atualmente, a iniciativa integra o projeto “RS Verão Total” do governo do Estado.

As análises têm os seus resultados divulgados semanalmente, até o dia 26 de fevereiro, Os dados serão liberados todas as sextas-feiras no site institucional e nas redes sociais da Fepam, além do aplicativo Balneabilidade (balneabilidade.rs.gov.br). Além disso, placas nos pontos de coleta indicam a qualidade da água.

Metodologia

O monitoramento é realizado em 90 pontos distribuídos em 43 municípios. As coletas em 31 pontos em balneários de água salgada são realizadas pela equipe técnica da Gerência Regional do Litoral Norte e analisadas pelo laboratório da Fepam.

Na Praia do Laranjal e na Laguna dos Patos, oito pontos são monitorados e analisados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep). A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) monitora e analisa 51 pontos em balneários e praias litorâneas, lagunares e rios.

Para analisar as condições bacteriológicas, é utilizado o parâmetro da bactéria Escherichia coli. Sua presença indica que, naquele local, micro-organismos podem provocar doenças.

Exclusivamente na Lagoa do Peixoto, em Osório, e nos balneários de Pelotas e Tapes, também é realizada a contagem de cianobactérias, organismos potencialmente produtores de toxinas que podem levar a intoxicações agudas ou crônicas.

(Marcello Campos)

