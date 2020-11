Na Nigéria e na África do Sul, os estupros registraram forte alta; no Peru, os desaparecimentos de mulheres aumentaram; no Brasil e México, os feminicídios estão em alta. Na Europa, as associações que ajudam as mulheres vítimas de violência estão sobrecarregadas.

De acordo com dados da ONU Mulheres divulgados no fim de setembro, o confinamento levou a um aumento das denúncias ou ligações para as autoridades por violência doméstica de 30% no Chipre, 33% em Cingapura, 30% na França e 25% na Argentina.

Em todos os países obrigados a decretar medidas de restrições aos deslocamentos para frear a propagação do vírus as mulheres e as crianças se viram presas em residências pouco seguras.

“A casa é o local mais perigoso para as mulheres”, recordaram em abril 30 associações marroquinas, que exigiram do governo uma “resposta urgente”.

Heena, uma cozinheira de 33 anos que mora em Mumbai, na Índia, afirma que se sentiu “presa em sua própria casa”, com um marido desempregado, consumidor de drogas e violento:

“Durante o confinamento, ele passava o dia no telefone, jogando, me batendo ou abusando de mim”, contou.

Em 15 de agosto, o marido a agrediu de maneira ainda mais violenta que o habitual, diante do filho de 7 anos, e a expulsou de casa durante a madrugada.