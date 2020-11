Em setembro, a Premier League realizaria jogos-testes com presença de público, mas adiou a ideia. (Foto: Reprodução)

Alguns torcedores poderão voltar a assistir eventos esportivos presencialmente na Inglaterra a partir do dia 2 de dezembro, quando acaba o bloqueio total para controlar a disseminação do coronavírus no país. Até quatro mil espectadores serão permitidos em jogos ao ar livre localizados em áreas de baixo risco (nível um). Nessas regiões, partidas em locais fechados terão capacidade máxima de dois mil torcedores.

Já nas áreas de nível dois, a capacidade cai para duas mil pessoas em eventos abertos e mil em ambientes fechados. As áreas de nível três seguirão proibidas de receber público.

Em setembro, antes do retorno do Campeonato Inglês, a Premier League realizaria jogos-testes com presença de público, mas adiou a ideia pela liberação ter sido limitada a apenas mil torcedores. Na visão da liga, essa quantidade de público não seria suficiente para comprovar a eficácia das medidas sanitárias.