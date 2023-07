Geral A partir desta segunda, as empresas de fretamento e turismo devem obter pela internet a licença necessária para o transporte de passageiros

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Sistemas Integrados também possibilitam a atualização de dados de veículos e emissão de multas. (Foto: Tiele Pietra Alves)

As empresas de fretamento e turismo devem obter, a partir desta segunda-feira (3), de forma on-line a licença necessária para o transporte de passageiros. Disponibilizado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, o serviço poderá ser acessado no menu principal do site da instituição.

No link Sistemas Daer, os usuários devem clicar no item Sistemas Integrados. Nesse espaço digital, também há a possibilidade de atualização dos dados dos veículos e emissão de multas, entre outras tarefas.

No caso das licenças de turismo, a expectativa é de que cerca de três mil empresas sejam beneficiadas. Por mês, essas transportadoras solicitam, aproximadamente, a emissão de 900 autorizações para circulação. “Essa ferramenta elimina a necessidade de as pessoas se deslocarem até o departamento e agiliza a obtenção do documento”, destaca a diretora de Transportes Rodoviários do Daer, Luciana Azevedo.

