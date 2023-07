Geral Tráfego de veículos é liberado na ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado há duas semanas, a ponte localizada na rodovia foi destruída. (Foto: Raphael Nunes/EGR)

Na manhã desse sábado (1°), o tráfego de veículos foi liberado no quilômetro três da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte gaúcho. Em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado há duas semanas, a ponte localizada na rodovia foi destruída. Com isso, foi necessária a construção de uma rota alternativa para dar continuidade ao fluxo de veículos até a conclusão da nova estrutura. A previsão é que a obra da ponte seja concluída até o final de julho.

Segundo o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, a liberação do tráfego na ERS-474 conclui a primeira etapa de um processo importante de reconstrução das estradas.

“Nos últimos dias, tivemos três pontes destruídas, impactando o deslocamento de milhares de pessoas, além de outros prejuízos no Rio Grande do Sul. E ainda assim, com a agilidade e dedicação das nossas equipes, devolvemos mobilidade aos municípios e trazemos segurança para milhares de pessoas afetadas pelo ciclone”, completou.

Nos últimos dias, equipes técnicas da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) se mobilizaram para concluir o desvio que começou a ser utilizado neste sábado.

“Logo após a queda da ponte, realizamos uma vistoria no local e tratamos como prioritária a construção de uma rota alternativa para otimizar a passagem dos condutores pela ERS-474. Hoje, o desvio está concluído e até o final deste mês a ponte será totalmente reconstruída”, afirmou o diretor-técnico da EGR, Luis Fernando Vanacor.

A EGR segue trabalhando na construção da nova estrutura e reforça o pedido para que os motoristas que trafegam por Santo Antônio da Patrulha e região dirijam com prudência e atenção à sinalização viária e aos limites de velocidade.

