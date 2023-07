Geral Banrisul seleciona 43 empresas para ações de impacto socioambiental

Foram selecionados 27 projetos relativos a ações de impacto ambiental e outros 16 com um viés social. (Foto: Reinaldo Foltz Neto/Divulgação)

O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) selecionou 43 empresas com enfoque socioambiental positivo para o novo Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto. Foram 27 projetos relativos a ações de impacto ambiental e outros 16 com um viés social, contemplando desde soluções para gestão de ESG (Governança ambiental, social e corporativa, na sigla em inglês) até o desenvolvimento de produtos a partir de resíduos que seriam descartados.

“Acreditamos que o edital está perfeitamente alinhado a um dos pilares do Banrisul, que é a sustentabilidade. Além das ações internas, como a transição energética e a mitigação de gases de efeito estufa, também queremos oportunizar o desenvolvimento regional, em sintonia com as melhores práticas ESG. O volume de projetos ultrapassou as expectativas, ainda mais que se tratou de edital direcionado a um público específico, diferentemente dos dois primeiros. Também nos surpreendeu a qualidade e amplitude de atividades em desenvolvimento para a resolução de problemas socioambientais”, avalia o diretor de Crédito do Banco, Osvaldo Lobo Pires.

Os projetos selecionados poderão financiar até R$ 15 milhões junto ao Banrisul e a expectativa da instituição é conceder até R$ 50 milhões, via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Para se inscrever, as empresas comprovaram receita operacional bruta anual de até R$ 300 milhões no último exercício. O edital foi lançado durante o South Summit Brazil, no final de março, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

Na avaliação do executivo, o Banrisul, como banco público, tem desempenhado papel significativo no ecossistema de inovação gaúcho, inclusive com impacto no cenário nacional, já que os editais de inovação também têm atingido empresas de fora do Estado, mas dentro de sua área de cobertura.

“O apoio do Banrisul a startups, empresas de base tecnológica e projetos de pesquisa e de desenvolvimento permitem que esses negócios acessem recursos financeiros, com taxas e prazos adequados a cada projeto, possibilitando que esses produtos e serviços inovadores saiam de um estágio inicial de maturidade e consigam ganhar escala”, esclarece Osvaldo Lobo Pires.

Crédito agrícola

Em outra frente, o Banrisul anunciou que encerra o Ano Safra 2022/2023 com mais um ciclo de volume recorde: R$ 8,6 bilhões em crédito agrícola e um crescimento de 76% em relação ao período anterior. Os valores referem-se aos dados computados até 9 de junho.

Segundo o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, a meta inicial era chegar a R$ 7 bilhões. “Fortalecemos ano a ano o agronegócio, setor que é a base do desenvolvimento do nosso Estado e que movimenta o PIB do nosso País”, observou.

As linhas do Pronamp, destinadas a médios produtores, receberam R$ 2,9 bilhões, crescimento de 131,4%. Já as do Pronaf, para pequenos produtores da agricultura familiar, atingiram um incremento de 77,1%, com um total movimentado de R$ 1,5 bilhão. Para os demais produtores, empresas e cooperativas foram destinados R$ 4,2 bilhões, aumento de 50,5%.

O diretor de Crédito da instituição, Osvaldo Lobo Pires, esclarece que o Banco manteve contratações durante todo o ano safra. “O fato de termos conseguido recursos equalizados, aliado à gestão de funding, nos permitiu atender a demanda dos clientes ao longo de todo o ano safra”, avaliou. O executivo destacou, ainda, a implementação dos Espaços Agro, com ambientes exclusivos e idealizados para relacionamento e atendimento especializado aos produtores rurais.

O lançamento do Plano Safra 2023/2024 do Banrisul será no dia 6 de julho, em Porto Alegre.

