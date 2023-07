Geral Veja as rodovias federais que passam por obras de manutenção nesta semana no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Trecho Metropolitano da BR-116 é um dos que tem serviços de manutenção programados na semana. (Foto: Reprodução)

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que estão programados serviços de manutenção nas rodovias BR-116, BR-285, BR-290, BR-470 e na BR-471 até o próximo sábado (8), de acordo com o trecho.

Confira a programação de cada trecho:

BR-116 (Trecho Metropolitano)

(De segunda-feira a sábado – 3 a 8/7 – das 8h30 às 17h)

– km 184 ao km 203 (Nova Petrópolis a Picada Café) – Serviços de concretagem de canaletas, em ambos os sentidos;

– km 202 ao km 214 (Picada Café a Morro Reuter) – Serviços de limpeza de valas, em ambos os sentidos;

– km 204 ao km 212 (Picada Café a Morro Reuter) – Serviços nos acostamentos de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos;

– km 243 ao km 246 (São Leopoldo) – Serviços nos acostamentos de roçada, caiação, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos;

– km 246 ao km 270 (São Leopoldo a Porto Alegre) – Serviço noturno de limpeza da mureta central (new jersey), em ambos os sentidos (das 21h às 6h);

– km 252 (Sapucaia do Sul) – Içamento e instalação da treliça da passarela de pedestres da Avenida Industrial. Bloqueios parcial e total, em ambos sentidos, das 9h às 15h; Trânsito será desviado para a pista lateral da rodovia. Interdição total do tráfego está programada para as 12 horas, com previsão de, no máximo, 30 minutos;

– km 254 ao km 265 (Sapucaia do Sul a Canoas) – Serviços de pavimentação, em ambos os sentidos;

– km 265 (Canoas) – Serviço de substituição de lâmpadas da iluminação pública, em ambos sentidos. Os trabalhos ocorrem neste sábado (1/7), das 9 até 17 horas.

BR-116 (Sul)

(De segunda-feira a sábado – 3 a 8/7 – das 8 às 18 horas)

– km 290 a km 400,5 (Porto Alegre a Camaquã) – Serviços de conservação, em ambos os sentidos (das 9h às 16h30);

– km 312 ao km 314 (Guaíba a Barra do Ribeiro) – Poda de árvores da faixa de domínio em ambos os sentidos. Serviço somente nos sábados (1 e 8/7) das 9h às 16h30. Trecho com pista simples. Sistema de PARE e SIGA;

– km 334 ao km 340 (Guaíba a Barra do Ribeiro) – Serviços de recomposição do revestimento asfáltico, sentido capital-interior (das 9h às 16h30). Trecho com pista duplicada, bloqueio somente de uma faixa. Sistema de PARE e SIGA, somente quando necessário.

BR-116 (Serra)

(De segunda-feira a sexta-feira – 3 a 7/7 – das 8 às 18 horas)

– km 14 ao km 38 (Vacaria) – Serviços de sinalização horizontal na pista de rolamento. Redução de velocidade na pista em função das obras com sistema de PARE E SIGA com duração de 5 minutos;

– km 74,9 ao km 183,8 (Vacaria a Nova Petrópolis) – Serviços de limpeza, manutenção e conservação da faixa de domínio, trânsito de máquinas na pista e obstrução dos acostamentos. Pista totalmente interrompida no km 181, em Nova Petrópolis. Previsão de liberação para veículos leves em sistema de SIGA e PARE na sexta-feira (7/7).

BR-285

(De segunda-feira a sexta-feira – 3 a 7/7 – das 8 às 18 horas)

– km 80 ao km 119 (Vacaria) – Serviços de sinalização horizontal na pista de rolamento. Redução de velocidade na pista em função das obras com sistema de PARE E SIGA com duração de 5 minutos;

– km 150 ao km 165 (Vacaria) – Obras de restauração na pista de rolamento. Redução de velocidade em função das obras com sistema de PARE E SIGA com duração de 5 minutos.

BR-290 (Trecho Metropolitano)

(De segunda-feira a sábado – 3/7 a 8/7 – das 8 às 18 horas)

– km 98 ao km 112 (Porto Alegre a Camaquã) – Serviços de conservação, em ambos os sentidos.

BR-290

(De segunda-feira a sábado – 3 a 8/7 – das 7h às 17h)

– km 106 ao km 112 (Eldorado do Sul e Guaíba) – Serviços de recomposição do revestimento asfáltico, em ambos os sentidos, das 9h às 16h30. Trecho com pista duplicada. Haverá bloqueio somente de uma faixa de rolamento. Sistema de PARE e SIGA, somente quando necessário;

– km 123 ao km 132 (Eldorado do Sul) – Serviços de reparo no pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em ambos os sentidos;

– km 180 ao km 213 (Butiá a Pantano Grande) – Roçada da faixa de domínio em ambos os sentidos;

– km 183 ao km 200 (Minas do Leão a Rio Pardo) – Poda de árvores da faixa de domínio em ambos os sentidos;

– km 182 ao km 192 (Minas do Leão) – Serviços de aplicação de revestimento no asfalto, em ambos os sentidos.

BR-470

(De segunda-feira a sexta-feira – 3 a 7/7 – das 8 às 18 horas)

– km 0 ao km 5 (Barracão) – Obras de restauração na pista de rolamento. Redução de velocidade na pista em função das obras com sistema de PARE E SIGA com duração de 5 minutos.

BR-471

(De segunda-feira a sábado – 3 a 8/7 – das 7 às 17 horas)

– km 142,8 ao km 192,7 (Santa Cruz do Sul a Pântano Grande) – Serviços de conservação rotineira e de tapa-buracos (conforme a necessidade);

– km 159 ao km 160 (Rio Pardo a Santa Cruz do Sul) – obras de implantação da terceira pista de rolamento. As atividades previstas contemplam serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização;

– km 166 ao km 166,34 (Rio Pardo) – Implantação (acesso ao bairro Ramiz Galvão);

– km 166 ao km 192,7 (Rio Pardo a Pantano Grande) – Serviços de fresagem descontínua e recomposição de asfalto.

