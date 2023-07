Rio Grande do Sul Programa Unibem, do Instituto Unicred, inicia fase de captação de recursos

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

O objetivo é arrecadar cem mil reais para ajudar a Cooperativa de Reciclagem Ecos do Verde Foto: Divulgação O objetivo é arrecadar cem mil reais para ajudar a Cooperativa de Reciclagem Ecos do Verde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dedicado a fomentar ações de relevância voltadas ao cooperativismo e à sustentabilidade, o Programa Unibem, do Instituto Unicred, iniciou fase de captação na quinta-feira (29), semana onde se comemora o Dia Mundial do Cooperativismo, celebrado neste sábado (1º).

O objetivo é arrecadar cem mil reais para ajudar a Cooperativa de Reciclagem Ecos do Verde, de Santo Ângelo, a revitalizar o refeitório da central de triagem, proporcionando a melhoria dessa estrutura, e implementar energia fotovoltaica em sua sede, proporcionando a redução de custos e a melhor remuneração de seus trabalhadores.

A Cooperativa de Reciclagem e Educação Ambiental Ecos do Verde, primeira instituição a fazer parte do Unibem, está participando do Programa desde setembro de 2022. Desde então, todos os seus cooperados recebem apoio educacional e qualificação nas áreas de cooperativismo, inovação, empreendedorismo e educação financeira, além de acompanhamento, por meio de mentoria, para revisão e melhoria de processos de trabalho, a qual está sendo realizada por Margaret Garcia da Cunha e Paula Garcia da Cunha. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa e estão sendo recebidas pela chave PIX unibemecosdoverde@unicred.com.br. Empresas e instituições também poderão entrar como apoiadoras do projeto, colaborando com itens e materiais para a obra.

“O Programa Unibem coloca em prática o sétimo princípio do cooperativismo, que é estimular ações de interesse das comunidades em que se está inserido. Com apoio de todos, buscaremos viabilizar a execução deste projeto, que é um grande sonho para a Cooperativa de Reciclagem Ecos do Verde e que certamente trará muitos frutos também para toda a população de Santo Ângelo”, afirma o presidente do Instituto Unicred, Dr. Paulo Barcellos.

Mais informações sobre o Programa Unibem estão disponíveis no Instagram do Instituto Unicred e no site da Unicred.

Instituto Unicred RS

O Instituto Unicred RS é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, com finalidade específica de fomentar projetos de relevância, impacto e mérito que sejam implantados em conjunto com as cooperativas singulares e parceiros, promovendo prosperidade nas comunidades de atuação do Sistema Unicred. #somoscoop

