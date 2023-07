Esporte CBF prepara treinamentos para arbitragem da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A próxima semana será de confrontos pela competição Foto: CBF A próxima semana será de confrontos pela competição. (Foto: CBF) Foto: CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reunirá, a partir da tarde deste domingo (2), os árbitros escalados para os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A próxima semana será de confrontos pela competição.

No Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, os profissionais, concentrados, passarão por treinamentos no campo e no VAR (Video Assistant Referee, em português Árbitro Assistente de Vídeo) para as decisões.

A primeira partida desta fase da Copa do Brasil será na terça-feira (4), entre Bahia e Grêmio, em Salvador, a partir das 21h.

Inicialmente, o planejamento da CBF é de simular situações reais de jogos no campo. Posteriormente, levará os árbitros assistentes para realizarem atividades no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB). Assim, após esse cronograma, os profissionais se reunirão para uniformizar a estratégia geral das partidas.

De acordo com a confederação, além dos árbitros escalados para os jogos, os jovens árbitros Gustavo Bauermann, de Santa Catarina e Davi Lacerda, do Espírito Santo, farão parte da concentração para ambientá-los ao contexto de jogos.

Escala de arbitragem

Terça (4), às 21h: Bahia x Grêmio – Ramon Abatti (SC)

Quarta (5), às 19h30: São Paulo x Palmeiras – Bráulio Machado da Silva (SC)

Quarta (5), às 21h30: América-MG x Corinthians – Leandro Pedro Vuaden (RS)

Quarta (5), às 21h30: Flamengo x Athletico-PR – Flávio Souza (SP)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cbf-prepara-treinamentos-para-arbitragem-da-copa-do-brasil/

CBF prepara treinamentos para arbitragem da Copa do Brasil

2023-07-01