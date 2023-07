Política Partido Novo pede liminar para deletar postagens de Lula nas redes sociais

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2023

Os parlamentares argumentam que as redes sociais governamentais promovem a imagem Foto: Ricardo Stuckert/PR Os parlamentares argumentam que as redes sociais governamentais promovem a imagem. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os deputados federais Adriana Ventura, Gilson Marques, Marcel van Hattem e o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, pediram uma liminar à Justiça Federal para deletar publicações dos canais oficiais do governo federal. Os parlamentares argumentam que as redes sociais governamentais promovem a imagem pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os alvos, estão cortes de falas do presidente durante sua live semanal. Segundo a denúncia, no conteúdo “não consta qualquer informação educativa, informativa ou orientação (…) Ao invés, são pregados discursos e juízos de valores pessoais”.

Os parlamentares alegam que as contas nas redes sociais da Presidência da República, do Itamaraty, do Ministério da Justiça e do Ministério das Cidades foram usados para promover Lula e outros agentes políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Lula não pode fazer publicidade de si mesmo nos canais oficiais. Ele não pode se pintar de pai do povo. Essa é uma confusão típica de governos personalistas, populistas e autoritários”, afirmou a líder do Partido Novo na Câmara, Adriana Ventura.

A ação diz que as publicações “evidenciam a utilização de recursos específicos e exclusivos da União” para “autopromoção e falas e promessas eleitorais”.

Além da proibição de que perfis do governo façam novos posts que promovam a imagem de Lula. “Essa confusão entre a conta pessoal do presidente e canais oficiais de governo configura uma frontal violação ao princípio da impessoalidade administrativa”, disse a advogada do partido, Carolina Sponza.

Um dos posts citados no pedido está no perfil da Presidência e convida usuários a seguir o canal de Lula nas redes sociais.

O presidente Lula estreou, no dia 13 de junho o programa “Conversa com o Presidente”, uma transmissão ao vivo nas redes sociais para tratar de medidas realizadas pelo governo federal. A conversa nas plataformas digitais acontece sempre as terças-feiras, no Palácio da Alvorada. O formato e a periodicidade lembram as “lives” semanais realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A série de conversas com o presidente foi lançada após divulgação dos dados da pesquisa Ipec, divulgados no começo do mês passado. O levantamento mostrou que 37% do eleitorado considera o terceiro governo Lula ótimo ou bom, enquanto os que reprovam somaram 28% — em relação à pesquisa anterior, os números oscilaram dentro da margem de erro.

2023-07-01