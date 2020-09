Rio Grande do Sul A partir desta segunda-feira todas as ligações de água solicitadas na Corsan deverão atender a um novo padrão

A partir desta segunda-feira (28), todas as novas ligações de água solicitadas na Corsan deverão atender a um novo padrão que tem, como principais vantagens, prevenção de fraudes, facilidade de acesso ao hidrômetro, maior proteção e redução de vazamentos no quadro.

A unidade de medição garante acesso total à equipe da companhia sem necessidade de ela entrar no terreno ou interferir na rotina do cliente, além de contar com lacres que permitem o acesso apenas de pessoas autorizadas.

Para fazer o pedido de nova ligação de água, o usuário deve efetuar a solicitação na Unidade de Saneamento (US) mais próxima ou pelo call center (telefone 0800-646-6444), para abertura de protocolo e início da contagem de prazo. A Corsan, então, realiza a vistoria que notifica se a ligação tem ou não viabilidade técnica. Se for viável, o cliente deve apresentar a documentação solicitada. Quando a ligação for aprovada, o usuário precisará adquirir e instalar uma caixa de proteção (mais detalhes abaixo), para que a companhia realize a conexão da nova ligação à rede de distribuição de água conforme a norma vigente.

O que muda

O usuário que tiver aprovada uma nova ligação de água deverá adquirir a caixa de proteção do hidrômetro em lojas de materiais de construção ou similares e depois instalá-la no imóvel, dentro do padrão estabelecido. A caixa deve ter selos que atestam a qualidade do produto. A caixa deve ser instalada em um muro de alvenaria ou concreto situado na divisa frontal do imóvel, com a grade voltada para a rua.

A padronização é exigida apenas para ligações novas ou para alteração no local do ramal de água. As instalações já existentes não precisam se adequar ao novo padrão. A Corsan não realizará novas ligações de água em imóveis que não estiverem tecnicamente adequados aos novos padrões. Nas USs, será distribuído um folder informativo aos clientes.

Sobre a documentação necessária

1)Se for Pessoa Física:

– Documentação comprobatória da propriedade do imóvel (Matrícula do imóvel atualizada ou Escritura pública ou Contrato de compra e venda ou Contrato de locação, ou outro);

– Atualização do cadastro imobiliário ou termo de transferência do IPTU (obtido junto à Prefeitura Municipal), do qual devem constar o número do imóvel e o nome da rua onde ele se encontra;

– Declaração da Secretaria Municipal competente de que não se trata de parcelamento de solo;

– Autorização para abertura de vala, obtida na Prefeitura;

– RG e CPF;

– Declaração que as instalações estão de acordo com o padrão da Corsan (o modelo deste documento pode ser obtido na sequência ou na Unidade de Saneamento).

2)Se for Pessoa Jurídica:

– Cópia do CNPJ e Contrato Social registrado na Junta Comercial;

– Documentação comprobatória da propriedade do imóvel (atualizada, com no máximo 30 dias);

– Declaração da Secretaria Municipal competente de que não se trata de parcelamento de solo;

– Autorização para abertura de vala, obtida na Prefeitura;

– Declaração que as instalações estão de acordo com o padrão da Corsan (o modelo deste documento pode ser obtido na sequência ou na Unidade de Saneamento).

3) Se for terreno cedido por órgão público:

– RG e CPF;

– Autorização em papel timbrado, fornecida por órgão público, comprovando a respectiva cedência do imóvel;

– Declaração da Secretaria Municipal competente de que não se trata de parcelamento de solo;

– Autorização para abertura de vala, obtida na Prefeitura;

– Declaração que as instalações estão de acordo com o padrão da Corsan (o modelo deste documento pode ser obtido na sequência ou na Unidade de Saneamento).

Em caso de óbito de titular, o herdeiro inventariante poderá fazer a solicitação por meio da assinatura do Termo de Posse Mansa e Pacífica. O atestado de óbito original, ou cópia autenticada, deve ser apresentado.

Em caso de usucapião ou área verde e pendente de regularização, o solicitante poderá fazer a solicitação por meio da assinatura do Termo de Posse Mansa e Pacífica, desde que apresentados os documentos emitidos pelos órgãos competentes.

