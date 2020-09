Agro Cozinha Show na Expointer valoriza alimentos da agricultura familiar

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Painelistas participaram por videoconferência, em transmissão ao vivo no site da Expointer. Foto: Divulgação/Leomar Pereira Painelistas participaram por videoconferência, em transmissão ao vivo no site da Expointer - (Foto: Divulgação/Leomar Pereira) Foto: Divulgação/Leomar Pereira

Com o tema Cozinha Show e a valorização dos alimentos da agricultura familiar, a Emater/RS-Ascar e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) realizaram uma transmissão no Canal Agro da Expointer Digital 2020 na tarde deste domingo (27).

A roda de conversa, com a mediação da extensionista rural e nutricionista Leila Ghizoni, contou com três painelistas: a agricultora de Caraá Noemi Santos dos Santos e as extensionistas rurais de Caraá, Claudiane Silva Nascimento Luz, e de Tramandaí, Mariana Silva Camargo. Todas participaram por videoconferência. A transmissão pode ser acompanhada ao vivo no site da Expointer.

“Comprando produtos da agricultura e da agroindústria familiar, o consumidor contribui para garantir uma alimentação mais balanceada, segurança alimentar e nutricional, além da preservação de alimentos tradicionais, proteção da agrobiodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais”, afirmou Leila.

A aquisição também aproxima agricultores e consumidores e impulsiona economias locais, especialmente se combinadas com políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.

