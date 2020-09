Geral Linhas de ônibus em Porto Alegre têm nova ampliação na oferta

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

EPTC alerta para alterações nas linhas de ônibus da Capital. Foto: Maria Ana Krack/PMPA EPTC alerta para alterações nas linhas de ônibus da Capital. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa alterações nas linhas de ônibus da Capital. A partir desta segunda-feira, 28, as linhas 375, 254, A31, 631 e 731 terão mudanças na tabela em dias úteis, com ajustes nos sincronismos, no intervalo médio entre viagens e na ampliação na oferta. Outras alterações ocorreram já no fim de semana: a linha T12 teve ampliação em sua oferta de dias úteis e as linhas B02, 661.3, 661.4, 761 e 762 passaram a operar com alterações para melhor atendimento em suas tabelas horárias de sábado. Os ajustes são realizados após análises diárias em razão da demanda atual de passageiros. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

Confira as mudanças

Desde sexta (25):

• Linha T12 Restinga/Cairú – Ampliação de duas viagens por dia, sentido Norte-Sul no pico da tarde, na faixa das 18h e 19h. Com a alteração, haverá diminuição no intervalo médio entre viagens na faixa das 17h e 18h, de 27 para 20 minutos.

Desde sábado (26):

• Linha B02 Leopoldina/Aeroporto/Indústrias – A linha vai antecipar em 45 minutos o início da sua operação, marcado para 6h, com ampliação de uma viagem por dia, passando de 23 para 24 viagens. Com as mudanças, terá redução do intervalo médio entre viagens no pico da manhã (das 6h às 9h) de 40 para 30 minutos, com diminuição no tempo de espera de 25% e regularização dos intervalos entre as viagens ao longo do dia.

• Linha 661.3 Safira/Leopoldina/Rubem Berta, 661.4 Safira/Leopoldina/Rubem Berta/Noite e 761 Leopoldina/Sertório – Sincronismo da operação entre as linhas 661.3, 661.4 e 761 com intervalo entre partidas no bairro e no Centro a cada 10 minutos na faixa das 6h. Ao longo do dia, intervalo de 20 minutos.

• Linha 762 Rubem Berta (Sertório) – Ampliação de 12 viagens por dia, passando de 26 para 38 viagens. Redução do intervalo médio entre viagens de 1h para 40 minutos. Até as 7h30, o intervalo entre as viagens será de 30 minutos. Com as mudanças, há redução de 33% no tempo de espera.

A partir de segunda (28):

• Linha 375 Agronomia/Informática – Ampliação de duas viagens por dia, passando de 44 para 46 viagens. A linha passará a operar a partir das 5h30, antecipando o início da sua operação em 30 minutos. O intervalo entre viagens no pico das 6h às 9h e das 16h às 19h será de 30 minutos. Já no entrepico, das 9h às 16h, o intervalo entre viagens será de 50 minutos.

• Linha 254 Embratel (Cascatinha) – Antecipação da primeira viagem da linha no sentido bairro-Centro das 7h para às 06h50, e no sentido Centro-bairro das 7h35 para 7h25.

• Linha 631 Parque dos Maias – Ampliação de três viagens por dia, passando de 102 para 105 viagens, sendo 50 no sentido bairro-Centro e 55 no Centro-Bairro. O intervalo entre viagens no pico da manhã, das 6h às 8h, passa de 20 para 13 minutos, com redução de 35% no tempo de espera.

• Linha A31 Alimentadora Parques dos Maias – Alteração na tabela horária para sincronizar como atendimento das linhas 631 e 731. A viagem das 6h30 passa para 6h23, enquanto a das 6h50 passa para 6h48 e a das 7h15 passa para 7h14.

• Linha 731 Parque dos Maias/Sertório – Ajuste da tabela horária com 33 viagens por sentido, com 66 no total. Alteração para sincronizar com o atendimento das linhas A31 e 631, com intervalo entre viagens de 20 minutos nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h, e de 30 minutos no entrepico, das 9h às 16h.

