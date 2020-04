Notícias A partir desta teça-feira, ninguém entra nos ônibus de Porto Alegre sem usar máscara de proteção facial

27 de abril de 2020

Determinação vale para passageiros, motoristas e cobradores. (Foto: Divulgação/EPTC)

Conforme previsto em decreto municipal, a partir desta terça-feira (28) ninguém pode entrar nos ônibus do transporte público de Porto Alegre sem a utilização de máscara de proteção facial. A determinação vale para passageiros, motoristas e cobradores, mediante fiscalização por agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A norma foi publicada na última quarta-feira (22), mas os primeiros dias foram apenas de orientação por parte dos “azuizinhos”. Mas agora é para valer, garante a prefeitura: sem o dispositivo, nada feito. O passageiro não embarca. As denúncias sobre descumprimento devem ser feitas pelo telefone 118. Equipes de fiscalização estarão nas ruas para verificar o cumprimento da determinação.

Ainda de acordo com a administração municipal, a tripulação (motorista e cobrador) de cada veículo é responsável por fazer com que a regra seja cumprida. Já as empresas e consórcios de transporte estão incumbidas de exigir que os trabalhadores do segmento também cumpram a ordem municipal.

Novos horários

Desde esta segunda-feira (27), o transporte público da capital gaúcha está funcionando com uma nova tabela horária, por causa da redução do volume de passageiros em meio às medidas restritivas de combate à pandemia – a queda é estimada pelas empresas do segmento em mais de 7o%.

Segundo a EPTC, a mudança é necessária para garantir a manutenção do serviço, priorizando para as linhas de maior carregamento. Ao menos 28 linhas foram desativadas e 138 têm alteração de horários no entre-pico, com reforço nos horários de pico da manhã (5h às 9h) e da tarde (16h às 19h). A consulta de itinerários, disponíveis em tempo real, pode ser feita no aplicativo do TRI, função GPS.

Com a manutenção do atendimento no horário noturno, a oferta garante a circulação até a meia-noite nos principais eixos de atuação de Porto Alegre (avenidas Farrapos, Assis Brasil, Baltazar de Oliveira Garcia, Protásio Alves, Bento Gonçalves, Teresópolis, Cavalhada, Juca Batista, Borges de Medeiros, Wenceslau Escobar, Coronel Marcos, Serraria e Ponta Grossa).

A Companhia Carris continua com as mesmas restrições da última quinta-feira (23): T11-A (último horário às 19h24min, mas com reforço na T11, que segue durante a noite com intervalo mais amplo), C2 (último horário às 20h09min), 343 (último horário bairro-Centro às 20h20min), Centro-bairro (último horário às 21h02min) e C1 (último horário às 21h).

Linhas desativadas em dias úteis: consórcio MOB (4321, 605, 608, 6171, 6172, 6531, M21, M31, M52 e TR61), consórcio Viva Sul (176, 264, 2682, 2685, 2701, 284, A09, A11, A141, A17, A69, A85 e A288) e consórcios Mais e Via Leste (476, A14, A98, A99 e M76).

