Pela primeira vez, a incidência do contágio por coronavírus ultrapassou o índice de 1% da população gaúcha. É o que aponta a mais recente etapa da pesquisa “Epicovid19-RS”, realizada sob encomenda do governo do Estado por diversas instituições, sob coordenação da UFPel (Universidade Federal de Pelotas). A relação é de um caso real de infecção por coronavírus a cada 82 habitantes.

A nova etapa estima que a proporção de pessoas com anticorpos para a Covid-19 é de 1,22% no Rio Grande do Sul (0,92 a 1,59%, se levada em consideração a margem de erro), o que corresponde a um total de 139.055 habitantes (que pode variar de 104.902 a 180.665, pelo mesmo critério) que têm ou já tiveram o vírus na população gaúcha.

Para realizar o levantamento, os pesquisadores conduziram, no último fim de semana, 4,5 mil testes rápidos e entrevistas em nove cidades gaúchas. Desse total, 55 tiveram resultado positivo – 12 testes positivos foram em Canoas e 11 em Porto Alegre, confirmando a predominância de casos na Região Metropolitana da capital gaúcha.

Pelotas, por sua vez, apresentou oito positivos – o município registra aceleração da curva de contágio e do número de internações em estatísticas oficiais. Já Passo Fundo e Caxias do Sul tiveram seis testes positivos, e Santa Maria e Ijuí, quatro, em cada cidade. Santa Cruz do Sul e Uruguaiana tiveram dois testes positivos cada.

Em caso de resultado positivo do teste com o participante, os pesquisadores testam também todos os moradores da casa. Em conjunto, os dados das sete etapas apontam que cerca de um terço das pessoas (33%) que residem com alguém que tenha testado positivo apresenta o mesmo resultado para o teste.

A análise da relação entre estimativa de casos reais e casos notificados ao longo do tempo aponta que a notificação está mais próxima do total de casos estimados, por aumento da testagem no Estado. Os dados mais recentes apontam que a estimativa de casos reais é 1,4 vez o número de notificados. Na primeira etapa, esse diferença havia sido de oito vezes, ao passo que na segunda fase foram 12 vezes.

Os coordenadores do estudo reforçam a necessidade de ampliar a testagem do tipo RT-PCR e realizar a busca ativa de contatos das pessoas que tiverem resultado do teste positivo, para frear a disseminação do contágio.

Em relação às práticas de distanciamento social, o estudo mostra que um terço (32,6%) da população sai de casa diariamente, 54,6% saem para atividades essenciais, como compra de alimentos e medicamentos, e 12,8% se mantêm sempre em casa.

Único estudo populacional no mundo a realizar sete fases de acompanhamentos com a população das mesmas cidades, a pesquisa da UFPel prevê uma oitava etapa, entre os dias 5 e 7 de setembro.

Engajamento

A “Epicovid19-RS” conta com o apoio de 12 universidades públicas e particulares. O objetivo é estimar o real percentual de gaúchos infectados pela Covid-19, já que a testagem oficial não contempla todos os casos, em um problema conhecido como “subnotificação”.

Também é finalidade da pesquisa avaliar a velocidade de expansão da infecção, fornecer indicadores precisos para cálculos de letalidade da doença e determinar o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas. O estudo conta com financiamento do Banrisul, do Instituto Serrapilheira, Unimed Porto Alegre e do Instituto Cultural Floresta.

(Marcello Campos)