Brasil A Petrobras arrecadou quase 2 bilhões de reais com a venda de campos de petróleo na Bacia de Campos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

A companhia também pretende vender seus campos em terra até o fim de 2021. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Petrobras segue se desfazendo de seus ativos com força. A estatal anunciou que vendeu os campos que formam os polos Pampo e Enchova, localizados em águas rasas na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, para a Trident Energy do Brasil. A companhia também pretende vender seus campos em terra até o fim de 2021.

A operação foi concluída com o pagamento de US$ 365,4 milhões (quase R$ 2 bilhões). A estatal já havia recebido US$ 53,2 milhões.

De acordo com a gerente-executiva de Gestão de Portfólio da Petrobras, Ana Paula Saraiva, a venda ocorre “em um momento desafiador para a economia mundial e em particular para a indústria de óleo e gás”. Em comunicado, ela destacou que o valor vindo da venda vai ajudar a reduzir a dívida da Petrobras e ajudará a dar mais um passo na estratégia de focar recursos em águas profundas.

Também em comunicado, o gerente-executivo de Águas Profundas da Petrobras, Carlos José Travassos, ressalta que a operação de venda “evita gastos de descomissionamento e pereniza o ciclo de vida daquelas unidades por meio de novos investimentos, gerando empregos e valor para a sociedade brasileira”.

Para o Diretor Executivo de Relacionamento Institucional da Petrobras, Roberto Ardenghy, o anúncio da transferência da operação do polo Pampo e Enchova para uma operadora internacional é muito importante sobre vários aspectos. “Mostra que o Brasil continua sendo um país atrativo para o recebimento de investimentos internacionais, com mais competitividade e geração de empregos. Em relação à tecnologia, por exemplo, a tendência é a adoção de técnicas já aplicadas em outros países especialmente na área de águas rasas e campos maduros”.

Segundo Patrick Garo, General Manager da Trident Energy do Brasil, a empresa já tem planos para o ativo. “A Trident Energy do Brasil já conta com mais de 100 profissionais e esperamos chegar a mais de mil trabalhando direta ou indiretamente em nossas operações. Nossos planos são de longo prazo e faremos investimentos imediatos para aumentar a produção e proteger os ativos enquanto preparamos as campanhas de perfuração e workover. Com isso, esperamos pelo menos dobrar a produção atual”.

Os chamados Polos Pampo e Enchova estão localizados na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, e englobam os campos de Enchova, Enchova Oeste, Marimbá, Piraúna, Bicudo, Bonito, Pampo, Trilha, Linguado e Badejo. A produção total de óleo e gás desses campos, de abril a junho de 2020, foi de cerca de 22 mil barris de óleo equivalente por dia, através das plataformas PPM-1, PCE-1, P-8 e P-65. Com essa transação, a Trident passará a ser a operadora dessas concessões com 100% de participação nas mesmas.

