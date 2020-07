Brasil O presidente do Banco Central sinaliza aprovar pagamentos no WhatsApp, mas pede segurança e abertura

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campos Neto destacou que o WhatsApp entrou com pedido de aprovação. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira (16), que a autarquia acertou com o WhatsApp que a operação de pagamentos da empresa seja aprovada o mais rápido possível, mas ressaltou que, para isso, precisa ver assegurados critérios ligados a segurança de dados e competição.

“Nós temos conversado com eles, acertamos aí uma posição de aprovar o mais rápido possível para que eles consigam operar, mas a gente precisa ter certeza que ele é barato, ele é eficiente, ele é aberto, ele é seguro para as pessoas”, disse ele, em live promovida pelo Itaú BBA.

Campos Neto destacou que o WhatsApp entrou com pedido de aprovação, o qual entrará “num trilho de aprovação normal, como qualquer outro arranjo e vai ser aprovado como qualquer outro arranjo”.

Ele avaliou ainda que, da forma como o negócio havia sido anunciado, o arranjo nascia com uma adquirente — a Cielo, que ele não mencionou diretamente.

Segundo o presidente do BC, apesar de contratualmente não haver acerto de exclusividade, esse desenho tinha uma estrutura de custos que levava a desincentivo para mais adquirentes.

Surpresa

Segundo uma reportagem da agência de notícias Reuters, o Banco Central afirma que foi pego desprevenido com lançamento do WhatsApp Pay no dia 15 de junho. Segundo Campos Neto, “o BC não havia determinado como lidar com o modelo de pagamento proposto – um novo fenômeno no Brasil, que não possui serviços de transferência de dinheiro por meio de cartões, via um aplicativo”. Ainda de acordo com o executivo, “antes do lançamento, houve uma reunião em que o WhatsApp explicou seu plano, mas o Banco Central foi pego de surpresa com o lançamento [do WhatsApp Pay] em 15 de junho”.

A comunicação (ou a falta dela) em torno do lançamento do WhatsApp Pay no levanta questões. A Reuters afirma que executivos do WhatsApp e os funcionários do Banco Central realizaram, pelo menos, três reuniões nos 21 meses anteriores, incluindo duas na semana anterior ao lançamento.

Ainda durante as reuniões, Campos Neto e outras autoridades financeiras do País disseram que as preocupações se concentram na concorrência, na privacidade dos dados – eles não forneceram detalhes – e nas deliberações em andamento sobre se o WhatsApp exigia uma licença como empresa que oferece ou organiza serviços de pagamento.

O WhatsApp disse à Reuters que respondeu às perguntas do BC e forneceu o cronograma de lançamento do WhatsApp Pay durante as reuniões finais. “Falamos abertamente sobre nossos planos de trazer pagamentos pelo WhatsApp para o Brasil”, afirmou um representante do mensageiro. “A empresa acrescentou que estava profundamente preocupada com a privacidade dos usuários, os detalhes financeiros foram armazenados em uma rede segura e possuía contratos de segurança de dados com todos os parceiros”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil