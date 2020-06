Economia A Petrobras reajusta preços do gás de cozinha em 5,3% nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

De acordo com a companhia, com o reajuste o preço médio do botijão de 13 quilos será de R$ 24,08. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A Petrobras vai reajustar os preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a partir desta quinta-feira (4). O aumento médio será de 5,3% em suas bases e refinarias em todo o país, informaram fontes do setor de distribuição. A estatal confirmou reajuste na ordem de 5%.

De acordo com a companhia, com o reajuste o preço médio do botijão de 13 quilos será de R$ 24,08. Entretanto, ressaltou que o GLP é vendido pela companhia a granel e, portanto, o preço ao consumidor final depende das distribuidoras e revendas.

Esta é a segunda alta consecutiva nos preços do produto. No dia 23 de maio, o reajuste médio foi de 5%. Mesmo assim, o GLP acumula queda média de 13,4% em 2020, segundo cálculos da Petrobras, pois nos primeiros meses do ano os preços sofreram quatro reduções provocadas pela desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional.

Os reajustes variam de acordo com as bases e refinarias. Na cidade paranaense de São Matheus do Sul, por exemplo, o aumento será de 8,3%, enquanto na Reduc, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o reajuste será de 4,7%.

O consumo residencial, com os tradicionais botijões de 13 quilos, responde por cerca de 70% do mercado nacional de GLP. Apesar da redução média acumulada de 12% nos preços cobrados nas refinarias, para o consumidor o botijão tem se mantido na faixa dos R$ 70.

Na última semana, de 24 a 30 de maio, o preço médio do botijão de GLP no país foi de R$ 69,45, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A forte procura para estocagem por causa da pandemia é apontada como uma das explicações para as reduções não serem repassadas para o consumidor.

Os aumentos recentes seguem tendência de valorização do petróleo no mercado internacional. Após os preços do barril terem desabado com a redução na demanda por causa da pandemia e aumento da oferta por uma disputa entre Rússia e Arábia Saudita, a commodity vem se valorizando nas últimas semanas com a retomada das atividades econômicas na Europa e na Ásia e a solução do impasse entre dois dos maiores produtores mundiais.

O petróleo fechou em leve alta nesta quarta-feira, mas distante das máximas de mais de 40 dólares por barril registradas pelo Brent na sessão, depois de ter sido pressionado por dúvidas quanto ao “timing” e a escala de uma possível extensão nos cortes de oferta pela Opep e seus aliados.

Os preços da commodity foram apoiados por um recuo nos estoques de petróleo dos Estados Unidos na última semana, mas receberam pressão do aumento nas reservas de produtos refinados do país diante da fraca demanda.

“Como a demanda pelos produtos continua moderada, os estoques de gasolina mostraram um aumento sólido, enquanto os derivados tiveram uma alta gigantesca – apesar de as operações das refinarias estarem mais de 3,6 milhões de barris por dia abaixo dos níveis do ano passado”, disse Matt Smith, diretor de pesquisas em commodities da ClipperData. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

