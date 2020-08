Movimentação do grupo era monitorada em dois bairros. (Foto: Divulgaçãp/Polícia Civil)

Um dos principais pontos turísticos do País, a cidade de Gramado (Serra Gaúcha) também tem figurado com certa frequência no noticiário policial, por conta de prisões relacionadas ao tráfico de drogas na chamada “Região das Hortênsias”, que também abrange Canela. O alvo da vez é um grupo que se dedica a esse tipo de crime e que teve desarticulados pontos de venda em dois bairros.

Também foram presos dois suspeitos e apreendido um adolescente, durante o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia Civil em endereços nos bairros Floresta e Três Pinheiros. Com eles havia aproximadamente 2 quilos de maconha, dezenas de porções de cocaína e quantidades variadas de entorpecentes como crack ecstasy e LSD, já fracionadas para comércio, além de dinheiro em espécie e telefones celulares.

Uma das casas utilizadas para a atividade fica próxima a uma escola. Apesar da tentativa de esconder as drogas fora das residências (utilizando inclusive uma área de mata nativa nas imediações), a movimentação da quadrilha vinha sendo monitorada por investigadores.

Ainda de acordo com a corporação, houve o registro de flagrante envolvendo ao menos três usuários que haviam se dirigido aos lugares monitorados, a fim de adquirir os produtos. Eles foram detidos, ouvidos e liberados, na condição de consumidores.

Recrutamento

“Os suspeitos presos e o adolescente apreendido são oriundos da Região Metropolitana de Porto Alegre haviam sido recrutados por uma facção criminosa, especificamente para atuar nos pontos de tráfico “estourados” nesta semana pela Polícia Civil. Os investigadores responsáveis ressaltam que crimes podem ser relatados à Delegacia de Gramado por meio do telefone (54) 3286-1474. O atendimento assegura o sigilo e o anonimato do denunciante.

(Marcello Campos)