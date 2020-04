Notícias A Polícia Civil deflagrou uma operação contra assaltantes que atacavam pedestres em Canoas

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ao menos 11 pessoas foram presas em diferentes endereços da Região Metropolitana. (Foto: Divulgação/`Polícia Civil)

Após seis meses de investigação, a 4ª Delegacia de Polícia de Canoas (Região Metropolitana) deflagrou na manhã desta quinta-feira (30) a operação “Quarentena”, para combater crimes patrimoniais, principalmente os roubos a pedestres. Foram cumpridas 33 ordens judiciais na cidade e também em Porto Alegre, incluindo cinco mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão nas residências de assaltantes e receptadores.

Ao menos 125 agentes participaram da ação, que também contou com o apoio aéreo de um helicóptero da Polícia Civil. As ações ocorreram em Canoas nos bairros Centro, Rio Branco, Harmonia, Fátima, Niterói e Guajuviras. Já em Porto Alegre, o alvo foram endereços na Ilha das Flores, no Delta do Guaíba. Ao menos 11 adultos foram presos e um adolescente apreendido, além da apreensão de 76 mil reais em dinheiro, drogas, celulares e uma falsa arma-de-fogo.

De acordo com o delegado Thiago Lacerda, a ofensiva foi motivada por dezenas de ocorrências policiais de roubo a pedestre em Canoas, levando a inquéritos que permitiram a identificação dos envolvidos. “Os criminosos praticavam os assaltos a mão-armada principalmente em paradas de ônibus, estações de trem e na área central da cidade, às vezes de forma violenta”, detalhou o titular da unidade.

A Secretaria Municipal de Segurança de Canoas colocou à disposição da Polícia Civil gaúcha o sistema de monitoramento e também contribuiu com dados sobre a estatística de crimes cometidos no município. O Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Canoas, delegado Mario Souza, destacou o fato de esta ser a maior operação policial de 2020 contra esse tipo de crime:

“Canoas ostenta bons indicadores no que se refere os roubos a pedestres, fruto de um trabalho integrado entre Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal. Também é importante não permitir que criminosos se aproveitem desse momento especial de pandemia e novas rotinas, que inclui menos fluxo de pessoas nas ruas”, acrescentou Souza.

Ele salientou ainda, que o apoio das autoridades de Segurança Pública de Canoas foi fundamental: “A Região Metropolitana, principalmente a cidade de Canoas, ao ser cortada por vias de grande fluxo e pela própria dimensão do município e circulação de trabalhadores e de valores, merece atenção especial com realização de operações especiais para diminuir os índices locais de criminalidade.

Osório

Em Osório (Litoral Norte), a Polícia Civil realizou nesta semana uma operação de combate aos crimes de homicídio na região. Diligências resultaram na prisão de quatro homens e na apreensão de dois adolescentes. De acordo com o delegado local João Henrique Gomes, o grupo tem envolvimento em diversas mortes com arma-de-fogo desde o início do ano, sequência que levou ao levantamento de informações sobre autores, vítimas motivação e outros aspectos.

As ações contaram com o apoio da Brigada Militar e também levaram à apreensão de porções de drogas, munições, celulares e um veículo. “A união das forças de segurança pública teve como finalidade coletar elementos capazes de fortalecer informações sobre a autoria e motivação dos crimes, além de demonstrar proatividade na repressão aos crimes na comunidade local, não sendo descartadas novas ações policiais”, complementou Gomes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias