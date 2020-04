Cultura Ospa estreia apresentações pela internet durante a pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Com número reduzido de músicos, apresentação será transmitida diretamente da Casa da Ospa em Porto Alegre. Foto: Divulgação/Ospa Com número reduzido de músicos, apresentação será transmitida diretamente da Casa da Ospa em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/Ospa) Foto: Divulgação/Ospa

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) encontrou uma alternativa para manter parcialmente as atividades durante a pandemia do novo coronavírus. A fim de continuar levando música de concerto ao maior número possível de pessoas, a sinfônica estreia o projeto Ospa Live, com o propósito de aliar isolamento social e entretenimento.

Aos sábados, às 17h, serão exibidos recitais, com número reduzido de músicos, diretamente da Casa da Ospa, em Porto Alegre. As apresentações serão transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença de público. Os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado.

A primeira edição do projeto será neste sábado, 2 de maio de 2020, e contempla um repertório contemporâneo da música de concerto. No programa estão as obras Sonatina para trombone e piano, de Rodrigo Lima, Notes of love, de Nicola Ferro, e Zabumbone, de Moisés Santos. O recital fica a cargo do trio de instrumentistas José Milton Vieira (trombone), Douglas Gutjahr (percussão) – ambos músicos da Ospa – e Paulo Bergmann (piano). A direção artística é do maestro Evandro Matté.

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria da Cultura (Sedac). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Apoiador da Temporada Artística: Sulgás. A realização é da Fundação Ospa e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Ospa Live

Quando: 2 de maio de 2020, às 17h

Onde: ao vivo, pelo canal do YouTube da Ospa

Programa

• Sonatina para trombone e piano, de Rodrigo Lima

• Notes of love, de Nicola Ferro

• Zabumbone, de Moisés Santos

Grupo

• José Milton Vieira (trombone)

• Douglas Gutjahr (percussão)

• Paulo Bergmann (piano)

