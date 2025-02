Geral Polícia Civil prende cinco suspeitos de executar um homem dentro do pátio de uma delegacia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

A polícia informou a apreensão de 30 quilos de drogas, três armas de fogo e dinheiro em espécie, além das prisões. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil gaúcha prendeu ao menos cinco pessoas por suspeita de envolvimento em um homicídio ocorrido no pátio de uma delegacia, em 30 de outubro de 2024, no bairro Conceição, em Porto Alegre. Agentes foram mobilizados para o cumprimento de 25 (vinte e cinco) ordens judiciais, sendo 9 (nove) de prisão preventiva e 16 (dezesseis) de busca e apreensão na capital gaúcha, sendo duas realizadas em casas prisionais da cidade e outra em Charqueadas.

A polícia informou a apreensão de 30 quilos de drogas, três armas de fogo e dinheiro em espécie, munições e fardas de uso das forças policiais que foram utilizadas pelos criminosos durante o crime. A Operação Iter Criminis foi deflagrada pela 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDPHPP/POA).

De acordo com a polícia, o homicídio foi fruto de uma disputa por pontos de tráfico de drogas na região. Uma facção do bairro Bom Jesus havia tomado uma localidade na vila Maria da Conceição na época do assassinato. Ainda segundo as investigações, parte do crime foi planejada dentro do sistema penitenciário.

As investigações iniciaram com a morte de um indivíduo por três homens, que estavam em um veículo. Durante a ação, os executores efetuaram diversos de disparos de arma de fogo em direção à vítima, que veio a óbito, em frente à Delegacia de Polícia. Outras duas pessoas, que estavam nas proximidades, também foram feridas.

Duas horas após a execução, foi localizado o veículo utilizado no crime, o qual foi incendiado nas proximidades da Vila Bom Jesus, também em Porto Alegre. O veículo havia sido roubado uma semana antes no Centro da capital gaúcha.

Ainda, no final da noite, as equipes lograram êxito em prender em flagrante o motorista do veículo, o qual estava escondido no bairro Bom Jesus.

O homem de 24 anos teve a prisão preventiva decretada, bem como possui vasta ficha criminal com delitos de homicídio, roubo e tráfico de drogas. O indivíduo foi preso em flagrante na casa de familiares logo após o crime.

Conforme o Diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, Delegado de Polícia Mario Souza: “a operação de hoje é resultado de mais uma medida do protocolo das 7 medidas contra os homicídios”.

Conforme o Delegado Gabriel Borges, titular da 1 DPHPP/DHC/DHPP, o crime teve um grau de violência extremamente grave, o que motivou uma força tarefa ininterrupta para identificar todos os envolvidos e responsabilizar criminalmente cada um que participou desse delito.

