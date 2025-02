Geral Hospital Moinhos de Vento oferece bolsas de estudo integrais para curso técnico em Enfermagem

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Prazo de inscrições se encerra em 7 de março. Foto: Divulgação/HMV Foto: Divulgação/HMV

O Hospital Moinhos de Vento, por meio do Instituto Moinhos Social (IMS), da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (FCSMV) e com o apoio do Instituto Ling, está oferecendo bolsas de estudo integrais para o curso técnico em Enfermagem. O edital prevê 35 vagas destinadas aos candidatos que forem bem classificados na prova de seleção e atenderem aos requisitos exigidos. As inscrições podem ser realizadas até 7 de março, pelo link.

Os inscritos passarão por uma prova e por uma entrevista para avaliação socioeconômica. Além disso, a ordem de classificação será realizada por meio do método TOPSIS, que dará maior peso para candidatos com menor renda per capita e que residam em bairros com maior vulnerabilidade social em Porto Alegre, ou com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) nas demais cidades. Os melhores classificados serão contemplados com as bolsas de estudos.

De acordo com a supervisora do Instituto Moinhos Social, Monique Pimentel, a instituição incentiva a formação de novos profissionais da saúde por meio dessa iniciativa. “É uma oportunidade de impacto social, alinhada aos valores da instituição e à nossa missão de contribuir para o acesso à educação e à capacitação técnica”, ressalta.

Um dos exemplos positivos dessa iniciativa é do amazonense José Adrian Bezerra da Costa. Nascido na pequena cidade de Tapauá, distante 565 quilômetros de Manaus, onde o acesso à saúde é limitado, Costa revela que sonhava em trabalhar na área, algo que parecia inalcançável. Quando soube da bolsa de estudos patrocinada pelo Instituto Moinhos Social, em parceria com a Faculdade Moinhos e o Instituto Ling, decidiu se inscrever.

“Eu saí de casa sem nada, apenas com coragem e fé! O processo de seleção para a bolsa de estudos foi intenso, mas ver meu nome na lista de aprovados foi a confirmação de que eu estava no caminho certo! Fui o primeiro da minha família a fazer um curso técnico, e essa oportunidade mudou completamente minha trajetória. Com poucos meses de curso, consegui um estágio e, logo depois, fui efetivado. Hoje, faço o que amo e ajudo outras pessoas todos os dias”, salienta.

A história de Costa inspirou seu irmão a seguir o mesmo caminho. “Ele veio para o Sul e agora também está construindo o futuro dele. Essa bolsa não mudou apenas a minha vida, mudou a da minha família. Se você tem um sonho, acredite: a oportunidade certa pode transformar tudo”.

Requisitos para concorrer às vagas

– Ter concluído o ensino médio;

– Não estar matriculado em curso técnico ou superior;

– Não ser portador de diploma de curso superior nem técnico;

– Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública; ou

– Ter cursado o ensino médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral na respectiva instituição;

– Atender os critérios de renda: para nível técnico, a renda familiar bruta mensal per capita não deve exceder o valor de um salário mínimo nacional vigente (R$ 1.518);

– Não estar inscrito em mais de uma modalidade no mesmo edital;

– Não receber outro incentivo estudantil, público ou privado;

– Atingir nota acima de 06 (seis) na prova de múltipla escolha com conteúdos de português (leitura e interpretação de texto);

– Ter 18 anos ou mais completos até o momento da matrícula.

Processo seletivo

Inscrições: se encerram em 7 de março no link:

https://www.hospitalmoinhos.org.br/responsabilidade_social/editais/inscricoes-abertas-bolsas-de-estudo-para-tecnico-em-enfermagem

Prova presencial: será realizada no dia 10 de março, às 14h, na sede da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento (no Shopping Total, em Porto Alegre).

Divulgação dos resultados: 2 de abril

Início das aulas: a turma de abril inicia em 7 de abril de 2025; a turma de julho inicia em 28 de julho de 2025

