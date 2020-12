Notas Brasil A Polícia encontrou 600 mil dólares escondidos em painel de carro

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

A Polícia Civil de São Paulo encontrou 600 mil dólares escondidos no painel de um carro durante uma operação contra uma organização responsável por esquema de lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela Polícia do Espírito Santo, com mandados em São Paulo (capital, Santos e Jaguariúna), Ceará (Fortaleza) e Alagoas (Maceió).

