Notas Brasil A primeira hidrelétrica do Rio Grande do Norte é ativada

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A primeira central geradora de energia elétrica instalada no Rio Grande do Norte foi ativada na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior reservatório de água do estado, localizada na região Oeste. Ela já começou a enviar energia para o sistema elétrico nacional. O projeto é uma parceria público-privada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil