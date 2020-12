Notas Brasil Belém terá casas noturnas e bares fechados no fim de ano

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Prefeitura de Belém confirmou as recomendações para as festas de final de ano na capital. Shoppings centers poderão fazer virada no Natal, no entanto, ficam proibidas as atividades de bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates e similares, assim como a realização das festas de Natal, Réveillon e confraternizações de qualquer natureza em espaços públicos em geral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil