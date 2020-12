Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

O dólar fechou em queda na terça-feira (15) alinhado ao cenário externo, com os investidores analisando a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e com maior otimismo no exterior em razão do início da vacinação contra a Covid-19 em vários países. A moeda norte-americana recuou 0,69%, a R$ 5,0877.

