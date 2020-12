Notas Brasil Bovespa fecha em queda

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

A bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em alta na terça-feira (15) e zerou as perdas do ano de pandemia do novo coronavírus. No dia 23 de março, pior momento da crise, as perdas acumuladas chegaram a 45,03%. Com alta de 1,34%, a 116.148 pontos, o Ibovespa agora acumula ganho de 0,43% em 2020.

