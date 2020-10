Geral A Polícia Federal adiou o depoimento de Sérgio Moro no inquérito do Supremo sobre atos antidemocráticos

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Moro seria ouvido na condição de testemunha em interrogatório na Superintendência da PF em Curitiba. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PF (Polícia Federal) adiou o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no inquérito do STF (Supremo Tribunal Federal) que apura a organização e o financiamento de manifestações antidemocráticas. Ele seria ouvido na tarde desta sexta-feira (2), na condição de testemunha em interrogatório na Superintendência da PF em Curitiba.

De acordo com o escritório de advocacia Sánchez Rios, que representa Moro, a Polícia Federal alegou “questões técnicas e logísticas” para desmarcar o depoimento e ainda não informou uma nova data para a oitiva.

Segundo jornal O Estado de S. Paulo, o interrogatório de Moro não foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) – tal como ocorreu com outras intimações da PF no curso do inquérito. O depoimento foi motivado em razão do ex-juiz da Lava Jato ter ocupado o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública na época dos fatos investigados.

O inquérito dos atos antidemocráticos tramita em sigilo no STF. A investigação foi aberta em abril, a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, depois que manifestações defendendo a volta da ditadura militar, intervenção das Forças Armadas e atacando instituições democráticas marcaram as comemorações pelo Dia do Exército em diferentes cidades do País. A realização de atos simultâneos, com carros de som e peças de propaganda ‘profissionais’, nas palavras da Procuradoria, ensejaram a apuração sobre a organização, divulgação e o financiamento desses eventos.

Manifestações contra a democracia

Além dos protestos físicos, o suposto lucro obtido por blogueiros, influenciadores e youtubers de direita com a transmissão ao vivo dos protestos chamou atenção do Ministério Público Federal (MPF). A suspeita é que parlamentares, empresários e donos de sites bolsonaristas atuem em conjunto em um ‘negócio lucrativo’ de divulgação de manifestações contra a democracia.

Nos últimos cinco meses, os delegados federais Igor Romário de Paula, Denisse Dias Rosas Ribeiro, Fábio Alceu Mertens e Daniel Daher, designados para conduzir as investigações, ouviram mais de 20 pessoas e intimaram outra dezena que deve ser interrogada nos próximos dias. São empresários declaradamente bolsonaristas, deputados da base de apoio do governo, membros do Aliança pelo Brasil (partido político que o presidente tenta tirar do papel desde que rompeu com a ala que dirige o PSL), assessores da presidência, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo e Carlos, e donos de páginas nas redes sociais idealizadas para defender ideais conservadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

