Ao todo, Neymar tem 61 gols pela Seleção principal. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na segunda-feira (5), Neymar deverá se apresentar à Seleção Brasileira para os dois jogos iniciais da equipe pelas eliminatórias do Mundial de 2022. Contra Bolívia, dia 9, e Peru, dia 13, o atacante vai ter a chance de marcar novamente um gol pelo time – o que não ocorre desde 6 de setembro de 2019, quando fez um tento no empate por 2 a 2 com a Colômbia, em amistoso disputado nos EUA. Aliás, esse foi o único gol seu pelo Brasil no ano passado.

Ao todo, Neymar tem 61 gols pela Seleção principal e está ainda bem atrás do líder Pelé, com 95 gols registrados oficialmente pela CBF.

Com seu início arrebatador na Seleção, parecia bem provável a médio prazo que Neymar deixasse Pelé para trás na artilharia da equipe. Da sua estreia em 2010 até 2014, o atual jogador do PSG desandou a fazer gols com a camisa da Seleção. Foram 42, com média de 8,4 por temporada.

No entanto, nos últimos cinco anos, esses números caíram bastante. De 2016 até 2020, só marcou 15 vezes, com média de 3 gols a cada período de 12 meses. Isso tem várias explicações – ele desfalcou o time em diversos jogos por causa de suspensões e lesões.

Ainda de acordo com dados da CBF, os principais artilheiros da Seleção, depois de Pelé, são Ronaldo, com 67, e Zico, que marcou 66 gols, seguidos de Neymar (61) e Romário (55).

O Brasil enfrentará a Bolívia dia 9, na Arena do Corinthians, e, no dia 13, estará em Lima para o jogo com o Peru.

Paris Saint-Germain

Nesta sexta-feira (2), o Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para golear o Angers, pela sexta rodada do Campeonato Francês. A equipe da capital contou com boa atuação da dupla Mbappé e Neymar, autor dos seus dois primeiros gols na competição e goleou por 6 a 1.

Os visitantes até tentaram ameaçar, mas o gol de Florenzi logo aos seis minutos, em um belo chute, mostrou quem era o dono da casa. Após assistência de Mbappé, Neymar marcou o primeiro dele na temporada.

O 2 a 0 na primeira etapa havia ficado barato para o Angers. Na volta do intervalo, Neymar ampliou, em boa conclusão, como um centroavante. Traoré descontou para a modesta equipe francesa de cabeça. Draxler recebeu de Bakker e fez o quarto. Gueye, de fora da área, e Mbappé, de primeira, após cruzamento, fecharam o passeio.

Com o resultado, o PSG subiu para o segundo lugar, com 12 pontos, em seis jogos. O Angers é o oitavo, com nove. O duelo abriu a rodada e as demais partidas acontecem no próximo sábado e domingo. O líder é o Rennes, com 13 pontos. As informações são do portal de notícias Terra e do site Lance.

