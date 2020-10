Brasil A Polícia Federal guarda em um cofre o vídeo do senador com dinheiro na cueca por conter “demasiada intimidade”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foram retirados maços de dinheiro das nádegas do senador por três vezes. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) mantém em seu cofre um dos vídeos que registraram a revista feita no senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que foi flagrado escondendo cerca de R$ 30 mil em sua cueca. No cofre de seu quarto foram encontrados R$ 10 mil e US$ 6 mil.

Na decisão em que estabelece o afastamento de Rodrigues do Senado, o ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determina que as imagens sejam mantidas no cofre da PF sob a justificativa de que “o registro exibe demasiadamente a intimidade do investigado e não produz acréscimo significativo à investigação”.

“Se comprovada a culpabilidade do investigado, estará justificada a sua punição, mas não sua desnecessária humilhação pública”, escreveu Barroso. O ministro atendeu um pedido da PF e liberou a inclusão de outro vídeo ao processo, mas determinou que o material fique em sigilo.

Três etapas

Agentes da PF, sob o comando de um delegado, chegaram por volta das 6h da quarta-feira (14) para realizar uma busca e apreensão na residência do senador Chico Rodrigues, ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado.

A ação policial transcorria com uma certa normalidade.

Os policiais solicitaram ao senador que abrisse um cofre existente no seu quarto, onde encontraram, em dinheiro vivo, R$ 10 mil e US$ 6 mil. Mas foi o grande volume existente dentro da bermuda do senador Chico Rodrigues que acabou chamando atenção do delegado Wedson Cajé, que realizava a ação.

Em certo momento durante as buscas, o senador pediu para ir ao banheiro. Cajé autorizou, mas disse que o acompanharia. Foi neste momento que percebeu o grande volume dentro da sua bermuda.

O relatório da PF registrou a inusitada cena nos seguintes termos: “Nesta hora, o Delegado Wedson percebeu que havia um grande volume, em formato retangular, na parte traseira das vestes do Senador CHICO RODRIGUES, que utilizava um short azul (tipo pijama) e uma camisa amarela. Considerando o volume e seu formato, o Delegado Wedson suspeitou estar o Senador escondendo valores ou mesmo algum aparelho celular. Ao ser perguntado sobre o que havia em suas vestes, o Senador CHICO RODRIGUES ficou bastante assustado e disse que não havia nada”.

Diante da “fundamentada suspeita”, o delegado informou ao senador que necessitaria fazer uma busca pessoal nele e solicitou que os policiais federais filmassem o ato, para evitar qualquer suspeita de abuso de autoridade. “Conforme imagens abaixo, ao fazer a busca pessoal no Senador CHICO RODRIGUES, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 15.000,00, conforme descrito no item 3 do Termo de Apreensão em anexo”, registrou a PF.

Mas não se tratava de todo o dinheiro ainda. Já ao final dos trabalhos de busca, a equipe da PF estava na sala da residência do senador preenchendo os documentos referentes ao ato. Neste momento final, perguntaram ao senador se havia ocultado mais dinheiro. Surpreendentemente, Chico Rodrigues sacou um valor ainda maior de dentro da sua própria cueca. A PF então decidiu fazer uma última busca pessoal e encontrou um valor final de R$ 250,00 ainda escondido na cueca dele.

“Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o Senador CHICO RODRIGUES enfiou a mão em sua cueca, e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de R$ 17.900,00, conforme descrito no item 4 do Termo de Apreensão em anexo. Desta forma, considerando que o Senador CHICO RODRIGUES, insistentemente, ocultava valores em suas vestes íntimas, esta equipe policial efetuou uma nova busca pessoal, oportunidade em que foram localizados, em sua cueca, a quantia de R$ 250,00”, registrou a PF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil