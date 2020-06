Rio Grande do Sul A Polícia gaúcha reconstituiu o crime que vitimou menino de 11 anos na cidade de Planalto. Resultado deve sair em um mês

19 de junho de 2020

Reprodução simulada durou cerca de cinco horas. (Foto: Divulgacao/Polícia Civil)

Após mais de cinco horas, a Polícia Civil gaúcha finalizou no início da madrugada desta sexta-feira (19) a reconstituição do assassinato do estudante Rafael Mateus Winques, 11 anos, cometido em 15 de maio na cidade de Planalto, na Região Norte do Rio Grande do Sul. O objetivo foi esclarecer diversos aspectos sobre o crime, cuja autoria foi assumida pela mãe da criança, que participou da reprodução simulada.

O trabalho contou com o apoio de peritos do IGP (Instituto-Geral de Perícias) e foi preparado ao longo da quinta-feira. Além do isolamento de um amplo perímetro em torno da casa do menino e de uma residência vizinha (respectivamente os locais do homicídio e da ocultação do cadáver), uma série de cuidados garantiu a máxima fidelidade possível às condições em que se deu o crime, tais como pouca luz ou ruídos e o uso de um boneco com a mesma altura e peso da vítima.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Joerberth Nunes, foi feito um passo-a-passo cronológico dos fatos, comparando informações obtidas nos depoimentos da autora confessa do homicídio e de outros interrogados, como o irmão mais velho de Rafael, um adolescente de 17 anos que estava em casa na noite do crime e acompanhou parte da reconstituição.

O MPR (Ministério Público Estadual), o Conselho Tutelar local e outros órgãos acompanharam a atividade. De acordo com o IGP, o resultado da reconstituição deve ser divulgado em aproximadamente 30 dias, prazo que pode variar conforme o andamento do inquérito. A prisão preventiva da mãe do garoto tem vigência prestes a expirar, motivando a Polícia Civil a pedir a prorrogação da medida.

“Os detalhes vão mostrar realmente que se trata de homicídio culposo [sem intenção],”, voltou a afirmar o advogado Jean Severo, presente na ocasião. Ele já atuou em outro caso judicial semelhante, como defensor de Graciele Ugulini, um dos condenados pelo homicídio do enteado Bernardo Boldrini, também de 11 anos, cometido em 2014 na cidade de Três Passo (Região Noroeste).

O crime

Transferida para um presídio em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre), a mulher já havia prestado ao menos três depoimentos, nos quais manteve a versão de morte acidental. Ela relatou ter ministrado dois comprimidos do calmante Diazepam a Rafael na noite de 14 de maio, a fim de fazê-lo dormir, em um momento de agitação.

Horas depois, ao constar que o filho estava supostamente sem vida, ela teria entrado em pânico e decidido arrastar o cadáver, com uma corda, até a casa vizinha onde os moradores estavam viajando. No dia seguinte, comunicou à Polícia o desaparecimento do menino.

Buscas foram realizadas sem sucesso durante mais de uma semana, com o auxílio da comunidade, até os investigadores notarem contradições no fala da mãe. Confrontada, acabou confessando o crime no dia 25 de maio. A necropsia apontaria como causa da morte asfixia mecânica por estrangulamento.

A discrepância entre a versão de overdose acidental de medicamento e o laudo que apontou estrangulamento é um dos pontos que a Polícia pretende esclarecer, já que o exame toxicológico identificou a presença de Diazepam no corpo do garoto. Outro questionamento diz respeito à motivação do homicídio, já que mãe e filho mantinham aparentemente uma boa relação, segundo testemunhas. O pai de Rafael mora em outra cidade e também se relacionava positivamente com o menino.

(Marcello Campos)

