Um novo encontro virtual entre a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann, e sua adjunta Aglaé Regina da Silva, com deputados estaduais e federais e gestores, garantiu nesta quinta-feira (2) o repasse de aproximadamente R$ 17 milhões para 24 hospitais sob gestão do governo gaúcho. A verba é oriunda de emendas parlamentares.

O ato marcou a assinatura dos termos aditivos aos contratos com cada hospital. Os recursos serão pagos às instituições assim que a Portaria da SES (Secretaria da Saúde) que regulamenta esse repasse for publicada no DOE (Diário Oficial do Estado).

A secretária Arita ressaltou novamente a importância do trabalho conjunto e eficiente de todas as pessoas que trabalham nesse processo e garantem que o dinheiro chegue rapidamente na ponta:

“Nossa equipe de trabalho, seja aqui em Porto Alegre ou nas Coordenadorias Regionais de Saúde, assim como os parlamentares gaúchos, não tem hora nem dia para trabalhar. Todo esse esforço é revertido em serviços de saúde à população por meio do Sistema Único de Saúde”. A secretária-adjunta Aglaé também reforçou o trabalho árduo de todos no enfrentamento à epidemia da Covid-19.

O deputado federal Afonso Hamm disse que as palavras que definem o momento são “parceria” e “agradecimento” por poder auxiliar a SES e os hospitais neste momento delicado.

O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do RS, André Lagemann, agradeceu a dedicação da Secretaria e a celeridade com que foram realizados os repasses de recursos “tão importantes aos nossos hospitais, principalmente agora, que todo esforço é necessário para mantê-los de portas abertas”, ressaltou Lagemann.

Já o deputado estadual Frederico Antunes ressaltou que os recursos de emendas parlamentares foram prioritariamente destinados para a área da saúde neste ano.

Arita Bergmann aproveitou a presença dos deputados federais para pedir apoio na interlocução com o Ministério da Saúde para encontrar soluções ao desabastecimento de medicamentos para intubação de pacientes que necessitam de respiradores.

