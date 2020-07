Rio Grande do Sul Erechim, Santa Maria, Vacaria e Tramandaí receberão respiradores para leitos de UTI

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Entrega de 140 respiradores vindos do Ministério da Saúde. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Entrega de 140 respiradores vindos do Ministério da Saúde. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A SES (Secretaria da Saúde) definiu o destino de mais 23 respiradores, dos 140 enviados pelo Ministério da Saúde. Foram contemplados os hospitais: Santa Terezinha, de Erechim, com cinco respiradores; Regional de Santa Maria, com 10 respiradores; Nossa Senhora de Oliveira, de Vacaria, com três respiradores e Hospital de Tramandaí, com cinco respiradores. No total já foram destinados 135 respiradores desse lote, distribuídos em 22 hospitais.

Esta entrega faz parte do processo de ampliação do número de leitos de UTI Adulto destinados ao atendimento da Covid-19 pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Desde o início da pandemia, a SES vem aumentando a capacidade instalada da rede hospitalar do RS, que já teve um crescimento de mais de 70% no número de vagas, informou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Ela reafirmou que a meta estipulada pelo governo dentro do modelo de distanciamento controlado é chegar a 1,9 mil leitos de UTI Adulto/SUS, o que significa uma ampliação de 100% da estrutura da rede pública hospitalar.

Os respiradores que foram enviados ao RS pelo Ministério da Saúde são do modelo beira-leito. Seu uso é indicado nos casos graves da doença. Os hospitais que receberam os aparelhos já dispõem de espaço adequado para instalação das vagas de UTI Adulto, com camas, monitores, bombas de infusão e equipe de profissionais para o tratamento da Covid-19.

