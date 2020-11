Rio Grande do Sul A Polícia Rodoviária apreendeu 400 litros de bebidas importadas e 24 mil dólares em Santana do Livramento

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mercadorias estavam em duas caminhonetes do Paraná. (Foto: Divulgação/PRF)

Durante ações de combate aos crimes de contrabando e descaminho, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nesta semana quase 400 litros de bebidas importadas e US$ 24 mil sem comprovação de procedência, próximo à cidade gaúcha de Santana do Livramento (Fronteira-Oeste). Os produtos foram encontrados em duas caminhonetes durante abordagem na rodovia BR-158.

Os veículos – Duster e Hilux, ambos com placas de cidades paranaenses – que deixavam a região. Segundo a corporação, o valor das bebidas (incluindo uísque, gim e vodca) é de aproximadamente R$ 40 mil. A mercadoria e os dólares (equivalentes a quase R$ 130 mil), bem como os veículos, foram e encaminhados à polícia judiciária local. Outros detalhes não foram informados.

Atropelamento

A PRF também prendeu nesta semana o condutor de um veículo Lancer que atropelou um ciclista na BR-116, em Canoas (Região Metropolitana). Ele foi localizado na garagem do prédio em que mora, logo após fugir do local do incidente sem prestar socorro.

Sua captura contou com a ajuda de um motorista que havia filmado a colisão. A partir de então, o veículo foi localizado trafegando em alta velocidade pela BR-116, em direção a Porto Alegre.

De acordo com a corporação, o motorista é um homem de 35 anos e que estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada devido a um flagrante de 2018, quando havia sido pego dirigindo com o documento já suspenso. Ele se recusou a realizar o teste com o bafômetro.

O condutor foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à área judiciária em Canoas, ao passo que o carro foi recolhido para o depósito e ficará à disposição da Justiça.

Já o ciclista, um homem de 44 anos, foi socorrido por outros motoristas que passam pela rodovia e encaminhado para avaliação médica.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul