Flávio Pereira A política de paridade internacional da Petrobras só vale para aumentar os preços?

Por Flavio Pereira | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jair Bolsonaro preocupado com política de preços equivocada da Petrobras. (Foto: Alan Santos/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro tem razão ao mostrar sua indignação com a dificuldade da Petrobrás em compreender os reflexos da sua política de preços na inflação do cidadão brasileiro. Na próxima semana, muda o comando da estatal. Os números do mercado internacional são favoráveis no mercado do petróleo, mas nem por isso os dirigentes da Petrobrás, insolados em uma bolha de ouro, cogitam reduzir os preços dos derivados do petróleo. Ontem, o preço do barril do petróleo Brent (Mar do Norte) voltou aos US$ 100, patamar de negociação prévio ao conflito entre Rússia e Ucrânia e o dólar manteve-se em R$ 4,74.

Convém lembrar que, em 10 de março, a Petrobras, justificando a política de paridade internacional, que vincula seus preços ao mercado internacional, anunciou reajuste de impressionantes 18,7% para gasolina e 24,9% para diesel. O barril do petróleo custava em 10 de março, US$ 116 e o dólar estava cotado a R$ 5,01.

Justiça cancela de R$ 95 milhões do Governo do Estado

A pedido do MP, Justiça suspende contrato de R$ 95 milhões da Secretaria da Educação.

Após inquérito Civil instaurado pela 8ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do Estado, a Justiça deferiu o pedido liminar feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para suspender o contrato firmado entre o Estado e a empresa Árvore de Livros, Comércio, Distribuição e Serviços S.A. no âmbito de uma ação civil pública anulatória, envolvendo um contrato no valor total de R$ R$ 95.875.584,00. Além da subutilização da plataforma, evidência da falta de planejamento, chamou a atenção do Ministério Público o fato de que, mesmo antes de a empresa vencer a licitação, a plataforma digital comercializada pela pessoa jurídica já constava no plano de retomada das aulas formulado pela Secretaria Estadual da Educação, juntamente com os produtos disponibilizados por outras duas empresas que viriam a concorrer nos Lotes 2 e 3. Na denúncia, o MP aponta que “está caracterizada a ocorrência de grave prejuízo ao erário público, decorrente de procedimento licitatório flagrantemente direcionado, pautado em pesquisa de mercado inexistente, para a contratação de serviço com objeto superdimensionado, sem os necessários critérios técnicos, beneficiando a empresa requerida”.

Roteiro de Bolsonaro começa em Pelotas

Começa por Pelotas o roteiro do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, onde inaugura o contorno da cidade, formado pela duplicação de 23,69 quilômetros da BR-116 e da BR-392. Iniciada em 2012, esta é mais uma das tantas obras iniciadas pelos governos do PT apenas para angariar votos e logo a seguir paralisadas. Bem ao contrário das obras milionárias contratadas na Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Cuba e outros países, todas concluídas. O roteiro de Jair Bolsonaro continuará com inaugurações em Bagé e Passo Fundo.

Semana desastrada para o ex-presidiário

Chega a ser comovente o esforço de jornalistas do consórcio da velha imprensa, tentando justificar as declarações sinceras e desastradas do ex-presidiário Lula esta semana.

O ex-presidiário prometeu demitir 8 mil militares que ocupam cargos na administração. Depois, estimulou seus aliados a ameaçarem deputados da oposição em suas residências. E por último, tratou de forma irresponsável o debate sobre o aborto. Vem mais por aí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira