Por Flavio Pereira | 9 de abril de 2022

Deputado Marcel van Hattem denuncia parcialidade do ministro do STF. (Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Marcel van Hattem reagiu a recentes declarações do ex-presidiário Lula, que esta semana estimulou seus militantes da extrema esquerda para fazer pressão contra parlamentares em suas casas. O deputado conversou com o colunista e avaliou que, no caso das ameaças de Lula, existem motivos suficientes para que o ministro Alexandre de Moraes adote medidas semelhantes às que aplicou por exemplo, contra a liberdade do deputado Daniel Silveira.

“O ex-presidiário Lula está insuflando militantes da esquerda contra o Parlamento, pedindo para que descubram onde moram deputados e importunem suas famílias. E até o momento, não vi nenhuma ação do ministro Alexandre de Moraes para coibir esse tipo de ameaça ou até mesmo mandar prender Lula – que nem deveria ter saído da cadeia. Contra um parlamentar, no entanto, que possui imunidade, Moraes mandou prender por delito de opinião. Lamentavelmente percebo que há dois pesos e duas medidas nas decisões do ministro do STF”.

Requerimento de Randolfe para CPI, tem assinatura falsificada

A senadora Rose de Freitas garante que sua assinatura foi falsificada no requerimento apresentado pelo saltitante senador Randolfe Rodrigues, pedindo a criação da CPI da Educação. O senador por sua vez, ignorou a denúncia e disse que a senadora faz “uma cortina e fumaça”. Mas a assinatura foi falsificada. Imaginem se um apoiador de Jair Bolsonaro apresentasse um requerimento com assinatura falsa.

Orçamento curto, muitas obras

O presidente Jair Bolsonaro lembrou ontem em Pelotas, onde inaugurou as obras do contorno da cidade, lançadas há 10 anos pelos governos petistas com fins meramente eleitoreiros e sem previsão orçamentária. O atual governo investiu R$ 430 milhões na obra que vai reduzir o número de acidentes e agilizar a movimentação de cargas rumo ao porto de Rio Grande. No ato, Bolsonaro fez uma afirmativa que diferencia este governo que consegue fazer mais, porque não desperdiça o dinheiro dos brasileiros, que em anos anteriores era desviado para o pagamento de propinas:

“Somos o governo com o menor orçamento da história, mas que fez o maior número de obras.”

Michelle Bolsonaro, atração nos eventos

A presença da primeira-damal Michelle Bolsonarol nos eventos de Pelotas, Bagé e Passo Fundo foi uma atração à parte. Ela conseguiu mobilizar ainda mais o público feminino e deverá continuar participando dos próximos roteiros do presidente.

Campeões de vaias

Os apoiadores do presidente não pouparam, em Pelotas, vaias para todos os políticos aliados do ex-governador Eduardo Leite: a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas; o governador, Ranolfo Vieira Junior; e o deputado federal Daniel Trzeciak. Em Passo Fundo, os alvos foram novamente o governador Ranolfo, o prefeito Pedro Almeida, e o deputado Mateus Wesp.

Ramiro Rosário convida gestora do Imama para participar da eleição

Gestora do Imama (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul), Nyaya Nunes filiou-se ao PSDB para apresentar seu nome como pré-candidata à Câmara dos Deputados. Fará dobradinha com o vereador Ramiro Rosário, pré-candidato à Assembleia Legislativa. Foi Ramiro quem a convidou para filiar-se ao PSDB.

