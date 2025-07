Colunistas Secretário Maneco Hassen autoriza construção de 1.500 casas em Canoas, e critica demora do governo do Estado

Por Flavio Pereira | 11 de julho de 2025

Ontem em Canoas, o Secretário Nacional de Habitação Augusto Alves Rabelo, o Secretário Executivo da Reconstrução Maneco Hassen, e o prefeito Airton Souza assinaram convênios para construção de moradias. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Secretário Executivo da Reconstrução, Maneco Hassen, criticou ontem a demora do governo do Rio Grande do Sul em utilizar os recursos disponibilizados pelo Governo Federal para a realização de obras para prevenção de enchentes e reconstrução do Estado. Foi durante o ato da assinatura de um contrato com a Caixa Econômica Federal e a prefeitura de Canoas, autorizando o início das obras de 1,500 moradias no município. Ao todo, já chegam a 3.400 moradias autorizadas.

Maneco disse que o Governo Federal tem cumprido regularmente todas as promessas que fez para o Rio Grande do Sul, e alinhou: “São 112 bilhões que o Governo Federal já colocou aqui no estado. Só hoje são 300 milhões aqui em Canoas. Só em dois fundos, são mais de R$ 20 bilhões. Um de R$ 6,5 bilhões, dinheiro depositado na Caixa já em dezembro, mas que o Governo do Estado desde setembro do ano passado assumiu a responsabilidade de atualizar todos os projetos para fazer todo o sistema de proteção da Região Metropolitana, de Igrejinha até Porto Alegre”.

“Dinheiro depositado está rendendo juros. Nós queremos obras”

O Secretário-Executivo da Reconstrução, que se reporta diretamente à Casa civil da presidência da República, comentou ainda:

— Nós estamos preocupados com a demora do governo do estado nesta atualização dos projetos e na execução desta obra. O dinheiro está depositado, rendendo. Nas nós não queremos que ele renda juros, nós queremos que ele vire obras para proteger a população. E nos temos outros R$ 14 bilhões que tem permitido que o governo do estado faça por exemplo os R$ 300 milhões de desassoreamento que na nossa opinião é pouco, tem que fazer mais”, declarou Maneco Hassen

Canoas recebeu o maior investimento do Brasil

Após o ato de assinatura de contratos, com o prefeito de Canoas Airton Souza, o secretário Nacional de Habitação Augusto Rabelo conversou com o colunista, e garantiu que esse contrato, autorizando 1,500 casas num mesmo local, “é o maior empreendimento do programa minha Casa minha Vida no Brasil. Não tem nenhum outro empreendimento igual, afirma. E o recurso a partir de agora está disponível”.

Airton Souza: “temos encontrado portas abertas em Brasília”

Ao assinar ontem o contrato com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, liberando R$ 300 milhões para a construção de 1.500 casas para pessoas atingidas pelas enchentes, o prefeito de Canoas Airton Souza (PL) comentou para o colunista, a excelente relação, independente de partidos, com todos os governos na busca de soluções para o município:

— Temos encontrado portas abertas em Brasília, e esse contrato assinado hoje é a prova disso: iniciamos as tratativas em fevereiro, e já estamos anunciando agora, cinco meses depois, a construção de 1,500 casas para entrega em até 24 meses”, afirmou o prefeito.

Eduardo Leite anuncia obra da estrada Caminho do Meio, “promessa não cumprida por Tarso Genro e Dilma”

O governador Eduardo Leite (PSD) não poupou o PT, o ex-governador Tarso Genro e a ex-presidente Dilma Roussef, ao criticar ontem a promessa de ambos feita em 2013, e não cumprida, de construir a duplicação do Caminho do Meio, saída importante de Porto Alegre rumo a Viamão.

Eduardo Leite disse que agora, o atual governo “não está prometendo. Está publicando edital com data de licitação no dia 29 de agosto para começar a obra do Caminho do Meio”.

A obra contempla a saída de Porto Alegre pela avenida Protasio Alves que vai ser alargada, inclui os trechos até Viamão e Alvorada.

— Enquanto alguns prometem, a gente faz acontecer. Teremos uma grande obra, o Caminho do Meio. São investimentos de 146 milhões de reais com recursos do governo do estado”, garantiu o governador Eduardo Leite.

TARIFAS: Presidente da FIERGS, Claudio Bier, defende negociação

Em nota enviada a esta coluna, o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, defende que negociação e mediação é o principal caminho diante de medidas comerciais prometidas pelos Estados Unidos contra o Brasil:

— Acredito que o presidente Trump não venha a exercer esses 50% anunciados. Em casos parecidos com outros países, ele acabou negociando. Por isso, o caminho é a mediação, a conciliação”, afirma Bier.

Jair Bolsonaro: Brasil caminha rapidamente para o isolamento

Do ex-presidente Jair Bolsonaro:

—Essa caça às bruxas – termo usado pelo próprio presidente Trump – não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios.

O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões.

Peço aos Poderes que ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil”.

