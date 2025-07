Bruno Laux Manifestantes de esquerda vão à Paulista contra tarifas dos EUA, jornada 6×1 e desigualdade tributária

Por Bruno Laux | 11 de julho de 2025

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Reação nas ruas

Articulados pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, apoiadas por partidos de esquerda, manifestantes reuniram-se nesta -feira, na Avenida Paulista, para protestar contra o aumento das tarifas impostas pelos EUA ao Brasil. O ato, que contou com cerca de 15,1 mil pessoas em seu ápice, também mobilizou protestos pelo fim da jornada 6×1 e a taxação dos super-ricos no Brasil.

Reação nas redes

Brasileiros inundaram a seção de comentários do Instagram de Donald Trump após o presidente dos EUA anunciado taxas de 50% sobre produtos do Brasil. Frases como “o Brasil é soberano” e “respeita o Brasil”, além de expressões de apoio ao BRICS, foram comentadas repetidamente em recentes publicações do líder norte-americano na rede social.

Mobilização esperada

Parlamentares do Centrão pressionaram colegas bolsonaristas do Congresso a articularem junto a seus aliados no governo Trump a derrubada das recentes tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA contra o Brasil. A taxação foi mal recebida entre nomes de bancadas relacionadas aos setores produtivos, que esperam que a oposição também reaja contra a decisão norte-americana.

Efeito rebote

Apesar da aparente resistência de Jair Bolsonaro em trabalhar pela revogação do “tarifaço” de Trump, aliados do ex-presidente estão alertas aos potenciais impactos negativos do episódio para a oposição. Há o temor de que a inação do ex-mandatário e o descontentamento gerado pelas taxas nos setores produtivos facilitem uma aproximação do presidente Lula com setores como a indústria e o agronegócio.

Ações anti-diplomáticas

O PSOL acionou a Procuradoria-Geral da República nesta -feira solicitando a prisão do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A legenda acusa o parlamentar de atentar contra a soberania nacional e tentar sabotar as instituições brasileiras em uma atuação de lobby contra o Brasil nos EUA, com ações anti-diplomáticas “equiparáveis a uma declaração de guerra”.

Processo prolongado

Ficará para depois do recesso parlamentar a tramitação do processo de perda de mandato da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), relator do caso, segue analisando os pedidos de diligência apresentados pela defesa da parlamentar, incluindo a oitiva de testemunhas.

Indicação ao STJ

Depois de quase nove meses de indefinição, o presidente Lula decidiu indicar a procuradora Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas, para o Superior Tribunal de Justiça. Tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL) e cunhada da senadora Eudócia Caldas (PL), a magistrada ocupará a vaga deixada pela ministra Laurita Vaz, em 2024, caso seja aprovada em sabatina no Senado.

Reabilitação para jovens

Avançou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de forma terminativa, o projeto do Senado que garante assistência integral e multiprofissional para crianças e adolescentes usuários de drogas ou em processo de reabilitação no SUS. A medida, que segue para sanção presidencial, prevê medidas de proteção da saúde física e mental dessa parcela da população, além da promoção de campanhas de prevenção do uso de entorpecentes.

Relações Brasil-Vaticano

A Câmara dos Deputados aprovou nesta -feira o projeto de resolução da deputada Bia Kicis (PL-DF) que cria o grupo parlamentar Brasil-Vaticano. O núcleo, já promulgado, visa aprimorar projetos legislativos e outros temas de interesse comum entre o Brasil e a Santa Sé, que mantêm relações diplomáticas desde 1826.

Alergias alimentares

Segue para apreciação do Senado a proposta de campanha nacional para conscientizar sobre os riscos de alergias alimentares em crianças. A ser realizada anualmente no mês , a mobilização surge diante de dados da Anvisa que indicam que episódios do gênero desencadeiam cerca de 150 mortes por ano, 30 mil emergências domiciliares e 2 mil hospitalizações.

Medicamentos nos supermercados

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado reuniu-se nesta semana para debater a possibilidade de venda de medicamentos sem prescrição em supermercados. A discussão ocorre em paralelo à tramitação do projeto de lei recentemente alterado que prevê a instalação de espaços específicos em estabelecimentos do tipo para a venda de fármacos.

Estradas em reconstrução

O Executivo gaúcho assinou nesta -feira mais 51 novos convênios com municípios gaúchos para a reconstrução de estradas rurais. A ação é integrada ao programa da Secretaria Estadual da Agricultura que concede até R$300 mil por prefeitura para cidades impactadas pelas enchentes de 2024.

Pontes internacionais

Em viagem a Brasília nesta -feira, o vice-governador Gabriel Souza reúne-se com a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, para tratar da cooperação institucional na construção de três novas pontes internacionais entre o Brasil e a Argentina. O líder gaúcho solicitará apoio do Ministério das Relações Exteriores na articulação com o governo argentino para a implementação dos projetos.

Mineração de areia

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental lança nesta -feira uma consulta pública sobre os estudos relacionados ao zoneamento ambiental para a atividade de mineração de areia no Guaíba. A minuta ficará disponível por 30 dias no site da Fepam, que busca contribuições da sociedade para a definição de diretrizes sustentáveis de licenciamento.

Posse no MP

Um grupo de 10 promotores promovidos ao cargo de Procurador de Justiça tomou posse nesta -feira no Ministério Público do RS. Na mesma cerimônia, o MP empossou os membros titulares e suplentes eleitos pela classe para o Conselho Superior do órgão para a gestão 2025/2027 e os coordenadores e substitutos das Procuradorias de Justiça Criminal, Cível e de Atuação Especializada em Infância e Juventude, Educação, Família e Sucessões.

