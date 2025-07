Colunistas Deputado Thiago Duarte vai à Justiça para garantir posse de suplente do União Brasil

Por Flavio Pereira | 12 de julho de 2025

Governador anunciou no início do mês o deputado Dr. Thiago Duarte como novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. (Foto: Vitor Rosa/Secom)

A definição do suplente que assumirá a cadeira do deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil), anunciado pelo governador Eduardo Leite para comandar a secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, será buscada na Justiça. A informação foi dada pelo deputado a esta coluna. Segundo Thiago Duarte, o partido reuniu documentos e jurisprudência que sustentarão o pedido à justiça, indicando que a vaga cabe ao suplente Rui Almeida Irigaray, e não a Barbara Pena que seria a primeira suplente, mas se desfiliou do partido e ingressou no Podemos. O deputado justifica a necessidade de aguardar esta definição, afirmando que “o União Brasil conquistou três cadeiras nas eleições, e não seria justo ter sua bancada reduzida”. Thiago Duarte não deixa de revelar sua mágoa com o presidente da Assembleia, deputado Pepe Vargas (PT), que segundo ele, teria se comprometido a convocar o suplente Rui Irigaray, mas mudou de ideia.

A conta da viagem de menos de 24 horas de Lula a Buenos Aires

Em tempos de cortes de gastos – dos outros – começam a aparecer em doses homeopáticas, alguns números das despesas do bate-e-volta de Lula a Buenos Aires, onde o destaque foi a visita à ex-presidente Cristina Kirchner, condenada e cumprindo pena por corrupção:

– R$ 395,7 mil para carros da comitiva de Lula em Buenos Aires.

– R$ 60,7 mil com água e café.

– Dados de telefonia móvel R$ 31,8 mil na viagem de menos de um dia.

– Hospedagem de parte da comitiva R$ 361,9 mil

– R$ 2,2 mil em locação de dois painéis de LED

Ronaldo Nogueira propõe Comissão Externa para mediar tarifaço dos EUA

O deputado federal Ronaldo Nogueira protocolou ontem (11) um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, propondo a criação, em caráter de urgência, de uma Comissão Externa de Deputados para tratar sobre a Tarifação anunciada pelo presidente Donald Trump contra produtos brasileiros. Ronaldo Nogueira justifica que “em tempos de globalização e interdependência, o Brasil precisa de uma política externa madura, centrada em princípios e não em polarizações.

Segundo ele, “é urgente que o Brasil retome o papel de protagonista global, com uma diplomacia aberta ao mundo, mas firme na defesa de seus interesses. O extremismo político deve ceder espaço a uma postura responsável e construtiva, que privilegie a diplomacia, a negociação e o respeito à diversidade de visões no cenário internacional”.

Eduardo Leite confirma projeto criando a Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres

O governador Eduardo Leite anunciou ontem (11) o envio, à Assembleia Legislativa, do projeto de criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Ele fez o anúncio ao receber a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Após a conversa com Eduardo Leite, ela anunciou um avanço nas tratativas sobre a implantação das Casas da Mulher Brasileira no estado e na articulação da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.

Jairo Jorge, candidato a deputado estadual

Ex-prefeito de Canoas, filiado ao PSD desde 2019, Jairo Jorge revelou ao colunista que seu projeto para 2026 está focado na busca de uma cadeira na Assembleia Legislativa. O ex-prefeito ainda não conversou com o governador Eduardo Leite, que assumiu a presidência do PSD no estado, mas espera que isso aconteça, para apresentar algumas contribuições para esta nova fase do partido no Rio Grande do Sul.

Donald Trump elogia Jair Bolsonaro e afirma “eu conheço os honestos e os corruptos”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), voltou a defender ontem (11) o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). Trump disse que Bolsonaro tem sido tratado “muito injustamente” e que é “um bom homem”. Também afirmou que conhece “os honestos e os corruptos”, depois de se referir a Bolsonaro e ao presidente Lula (PT).

Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa debatem desassoreamento dos rios

Na próxima segunda-feira (14), a partir das 10h, será realizado em Porto Alegre seminário para discutir o desassoreamento dos rios do Rio Grande do Sul, tema central no enfrentamento das enchentes que atingiram o estado. A iniciativa é da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre os Danos Causados pelas Enchentes, coordenada pelo deputado federal Marcel van Hattem (NOVO-RS), em parceria com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização da Assembleia Legislativa, liderada pelo deputado estadual Felipe Camozzato (NOVO). O encontro ocorrerá no Espaço de Convergência da Assembleia Legislativa (Sala Adão Pretto).

Nota da International Chamber of Commerce sobre o tarifaço de Donald Trump

Em nota à coluna, o ICC Brasil – capítulo nacional da International Chamber of Commerce, a maior organização empresarial do mundo – manifesta sua preocupação com o anúncio da imposição de novas tarifas a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos:

“Brasil e Estados Unidos mantêm um histórico de mais de 200 anos de relações políticas e econômicas, que se ampliaram ao longo de dois séculos, de forma equilibrada e mutuamente benéfica.

A tarifa de 50% para produtos brasileiros não afeta apenas o nosso país, mas também os Estados Unidos que detêm importações de diversos setores brasileiros, cuja interrupção poderá gerar impactos relevantes para a própria economia americana. Os riscos de disrupção atingem a segurança de suprimentos estratégicos nos EUA em setores como petróleo, minérios, agronegócio, celulose e aviação. Nessas cadeias, os impactos vão além do comércio direto — atingem empregos, custos industriais e investimentos.

A maior inserção internacional do Brasil é um dos principais vetores para o desenvolvimento econômico e social do país. A ICC reitera a importância de ampliar as relações comerciais e de fortalecer laços com economias relevantes, potencializando o acesso a diferentes mercados para o setor privado brasileiro, e se coloca à disposição para a busca de soluções.”

