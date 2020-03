Brasil A posse de Regina Duarte como secretária da Cultura teve cadeiras reservadas no Palácio do Planalto para o fã-clube da atriz

Grupo já havia confraternizado com a artista na véspera. (Foto: Reprodução)

Depois de um mês e meio de ”noivado” com o governo federal, na manhã dessa quarta-feira a atriz Regina Duarte, 73 anos, finalmente foi nomeada secretária especial da Cultura pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, no segundo andar do Palácio do Planalto, em Brasília, um lugar exclusivo com cerca de 20 cadeiras foi reservado para fã-clubes da nova titular da pasta.

A área reservada estava indicava por uma placa no local. O grupo, composto por admiradores da artista que vieram de pelo menos sete Estados (além de uma portuguesa), afirmou que estava ali a convite da própria Regina. “Mas a viagem não foi paga pelo governo”, garantiram.

Mas eles não conseguiram falar com a agora secretária após a posse. Tudo bem: na noite de terça-feira, já haviam jantado com ela no hotel onde estão hospedados, após uma reunião de Regina no Planalto. Dentre os prestigiados estava a agente de viagem Andreia Guimarães, 48 anos, do Rio de Janeiro: “Estamos sempre juntos com Regina. Ela liga, pede ajuda, fala que está indo fazer uma peça”.

Todas disseram não ter pensado duas vezes para ir ao evento após terem sido convidadas, na quarta-feira da semana passada. Elas se consideram próximas da nova secretária e disseram ter ficado muito honradas com o chamado. A fotógrafa Lane Rocha, da Bahia, disse que a Cultura agora está bem representada: “Ela vai fazer o melhor, é uma pessoa maravilhosa”.

A psicóloga Bruna Louires, 30 anos, veio de Vitória (ES) para acompanhar a posse: “Eu costumo dizer que ela irradia luz. Frente a um desafio ela toma isso para ela e mergulha. Uma pessoa incrível. Tenho um amor grande por ela”.

Além dos fãs da atriz e agora secretária federal estavam presentes o presidente da República e a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, e os ministros Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), Damares Alves Mulher (Família e Direitos Humanos), Tereza Cristina (Agricultura) e Braga Netto (Casa Civil), além de colegas de Regina do meio artístico como a veterana atriz Rosa Maria Murtinho.

O decreto que formaliza a atriz na função foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Na mesma edição, constam as primeiras demissões no órgão, supostamente feitas por orientação da nova titular da pasta.

Almoço

Depois da cerimônia, a atriz celebrar o novo cargo levando um grupo de cerca de 40 pessoas para um restaurante de bufê a quilo na capital federal. “Um restaurante democrático, aberto, de acordo com a minha gestão”, assim definiu o local escolhido para almoçar com convidados.

Dentre os presentes estavam o ator e produtor teatral Humberto Braga, que deve integrar sua equipe, seu filho André e as atrizes Rosamaria Murtinho e Mylla Christie. Não havia bebidas alcoólicas, apenas sucos e água. O local escolhido tem um bufê majoritariamente vegetariano, com opções veganas e as únicas opções de carne são peixe e frango. “É um vegano que favorece qualquer pessoa, que favorece até quem gosta de uma boa carne”, brincou.

Regina tentou demonstrar simplicidade na escolha do local. “Aqui ninguém fica constrangido, não tem que escolher o talher”, declarou a repórteres. “Eu estou muito emocionada, eu estava muito emocionada [na posse], mas ao sentir a reação das pessoas que estavam lá eu me senti tão assegurada, tão abraçada ali. O coração estava batendo forte, foi acalmando, foi acalmando e é isso ai”

