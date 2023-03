Ciência A possibilidade de encontrar vida em uma das luas de Urano acaba de aumentar

26 de março de 2023

Moléculas de água pode indicar a presença de um oceano interno. (Foto: Nasa/Unsplash)

Um artigo que será publicado em breve na revista Geophysical Research Letters atribuiu as observações de radiação da sonda Voyager 2 a moléculas de água escapando de uma das luas de Urano. De acordo com os pesquisadores, isso poderia indicar a presença de um oceano interno e, portanto, uma chance de vida.

Os pesquisadores reanalisaram os dados de radiação da Voyager 2 e, no novo artigo aceito para publicação, afirmam que a fonte é uma banda de partículas energéticas que antes eram vapor d’água. “O interessante é que essas partículas estavam extremamente confinadas perto do equador magnético de Urano”, disse o principal autor do estudo, Ian Cohen, do Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins, em um comunicado.

Com base nas observações da Voyager 2, parece que as partículas estão restritas a uma faixa entre Ariel e Miranda, o par mais interno das maiores luas de Urano. Tal concentração é inconsistente com a explicação inicial para as partículas, de que elas se originaram da cauda da magnetosfera estranhamente inclinada de Urano.

A lua de Saturno, Encélado, libera vapor de água de gêiseres ligados a um oceano interno, e Europa, de Júpiter, provavelmente faz o mesmo, embora com menos frequência. Consequentemente, não há nada implausível sobre uma das luas uranianas, igualmente coberta por uma espessa camada de gelo, ter uma fonte de calor em seu interior que pode manter o oceano interno em estado líquido.

Da mesma forma, se Encélado puder liberar moléculas de água suficientes para fornecer uma porção substancial do anel E de Saturno, uma das duas luas certamente poderia ser responsável por essas partículas energizadas.

Da água líquida à vida é certamente um grande passo, mas como evidências recentes mostraram, Encélado tem todos os ingredientes necessários. Além disso, é provável que Ariel e Miranda estejam vazando recursos semelhantes.

Talvez seja difícil a vida ter início no oceano escuro de uma lua gelada. Existe, no entanto, uma explicação mais decepcionante: que as partículas são o resultado da pulverização do gelo da superfície em uma das luas. A pulverização catódica ocorre quando partículas de alta energia de fontes como o vento solar atingem a superfície de um objeto sem atmosfera e soltam outras partículas.

Por que a pulverização ocorreria apenas em um ou ambos de Ariel e Miranda, e não em três luas de tamanho semelhante, não foi explicado, mas Cohen admite que é tão plausível quanto a hipótese do gêiser. “No momento, é cerca de 50-50, seja apenas um ou outro”, acrescentou Cohen.

Ele admitiu que essa questão provavelmente não será resolvida, nem qual lua é responsável, usando apenas os dados coletados pela Voyager 2. O encontro foi muito breve e o equipamento usado era muito primitivo para dizer o que os pesquisadores precisam saber. Mais uma razão pela qual uma missão para Urano está chegando ao topo da lista de prioridades da Nasa.

