Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

As pesquisas mostram uma vantagem constante para o democrata Joe Biden em relação a Donald Trump. (Foto: Reprodução)

Na reta final da corrida que definirá quem estará no comando dos Estados Unidos pelos próximos quatro anos, as pesquisas mostram uma vantagem constante para o democrata Joe Biden, porém longe de ser motivo para considerar que a disputa está definida. O ex-vice-presidente tem uma diferença confortável em relação a Donald Trump na sondagem nacional, que serve mais como um termômetro do clima entre os eleitores – pouco mais de nove pontos percentuais, segundo a média do site Fivethirtyeight. A média das pesquisas nacionais nos EUA mostra Joe Biden na frente da corrida pela presidência, com 52,0%, e Trump com 42,8%.

Mas, para um retrato mais fiel da corrida, é necessário olhar para as pesquisas nos estados — as eleições nos EUA funcionam no modelo de Colégio Eleitoral, para o qual cada estado envia um determinado número de eleitores, 538 ao todo, que escolherão o novo presidente. O voto desses eleitores depende do resultado da votação popular nos estados.

Biden tem vantagem em estados historicamente democratas, como a Califórnia ou Nova York, assim como Trump está na frente em locais como o Kentucky, Mississipi e o Texas. Nas sondagens dos “estados- pêndulo”, que não têm uma tendência histórica definida, o democrata tem vantagem na maior parte deles, mas em alguns casos está a menos de um ponto percentual do republicano.

Hoje, segundo previsão do site Fivethirtyeight, que leva em conta dados de pesquisas e tendências históricas, Joe Biden vence em 87 de cada 100 simulações eleitorais, enquanto Trump vence em 12 de cada 100. Há ainda 1% de chance de um empate no Colégio Eleitoral, 269 a 269, um caso em que a eleição seria decidida pela Câmara.

Sólida vantagem

As pesquisas de intenção de voto apontam que o candidato democrata Joe Biden, adversário de Donald Trump na corrida pela Casa Branca, mantém uma sólida vantagem em Wisconsin, um dos estados-chave na disputa eleitoral. A gestão da crise sanitária é vista como um dos fatores que mais pesam na decisão final dos eleitores.

De acordo com a pesquisa realizada pelo instituto Ipsos para a agência Reuters entre 20 e 26 de outubro e divulgada nesta segunda-feira (26), Biden tem 53% das intenções de voto, contra 44% para Donald Trump. A vantagem registrada é de dois pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. A diferença é que, agora, um terço dos entrevistados já votaram.

Junto com Pensilvânia, Michigan, Carolina do Norte, Arizona e Flórida, Wisconsin é um dos estados que podem definir a eleição presidencial norte-americana que acontece em uma semana. No entanto, esse pequeno estado no norte do país tem um perfil imprevisível: atualmente, a região se resume a grandes cidades de maioria democrata, cercadas por zonas rurais de tendência republicana.

Com seus dez votos no colégio eleitoral, Wisconsin elege democratas desde 1984. Mas em 2016 seus eleitores ajudaram o Trump a conquistar a Casa Branca, com apenas um ponto à frente de Hillary Clinton. As informações são do jornal O Globo e da RFI.

