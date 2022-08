Esporte A poucos meses da Copa do Mundo, famosos e veteranos jogam em clubes de fora dos principais palcos do futebol

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Atacante Luis Suárez, 35 anos, está no Nacional do Uruguai, seu país de origem. (Foto: Divulgação/Nacional)

O que têm em comum, atualmente, o brasileiro Daniel Alves no México, Luís Suárez de volta ao Uruguai e o galês Gareth Bale nos Estados Unidos. O trio de veteranos buscou vitrines alternativas para se manter em alta antes do que pode ser a última Copa do Mundo de suas carreiras.

É verdade que dos três apenas o brasileiro realmente precisa mostrar serviço para se garantir no Qatar, já que Bale e Suárez são dois dos principais atletas de suas seleções e devem carimbar passagem para mais um Mundial.

Aos 39 anos, o lateral-direito Daniel Alves ficou seis meses sem clube depois que deixou o Barcelona. Ele foi especulado no Athletico-PR e uma possível volta ao Brasil até poderia ser considerada, mas acabou optando em seguir carreira no futebol mexicano. E, logo em sua estreia, contribuiu com um passe que resultou em gol.

A seu favor, além da experiência, o atleta tem a confiança do técnico Tite. Não à toa, mesmo quando estava sem time, foi chamado pelo treinador e recebeu a braçadeira de capitão em quatro dos últimos cinco jogos da Seleção Brasileira. Em recente entrevista, ele declarou:

“Toda decisão tem uma consequência. Se tenho que ir à Copa, vou com anos dedicados a tudo isso e profundo respeito. Escolher time é, agora, irrelevante. Estamos a poucos meses do Mundial e não podemos esquecer que tenho 16 anos de história na Seleção Brasileira. É importante estar bem fisicamente, mas ir para o Pumas ou qualquer outra equipe não interfere muito nisso, afinal o futebol está equilibrado e o nível está muito alto em qualquer lugar”.

Na posição, o veterano enfrenta a concorrência de nomes como Emerson Royal, do Tottenham (Inglaterra), e até mesmo o de Fagner, do Corinthians. Um vai disputar a Premier League e a Champions League, enquanto o outro atua no Campeonato Brasileiro, Conmebol Libertadores e Copa do Brasil. Já Daniel Alves estará em uma liga menos assistida no Brasil e de menor apelo. O que não significa que estará fora do Qatar. Pelo contrário.

Em 2014, o então goleiro Júlio Cesar atuava no Toronto FC, do Canadá, quando foi convocado para a Copa sediada pelo Brasil. Já no Mundial seguinte, Renato Augusto jogava no futebol chinês e foi chamado por Tite para a Copa da Rússia – foi dele o gol brasileiro na derrota de 2 a 1 para a Bélgica, que desclassificou a “Canarinho” do torneio.

Luiz Suárez

Após ter seu nome cogitado em diversos clubes do mundo, após deixar o Atlético de Madrid, o atacante Suárez esteve muito próximo de defender o River Plate (Argentina), mas com a eliminação precoce dos argentinos na Libertadores a negociação não se concretizou.

A volta do veterano causou euforia geral no Uruguai, que viu um dos maiores ídolos de sua história retornando ao futebol de sua nação de origem, ainda em alta na carreira aois 35 anos.

Pela Seleção “Celeste”, o jogador entrou em campo em mais de 130 partidas e é o maior artilheiro da história do país, com 68 gols, além do título da Copa América de 2011. Agora, ele tem o desafio de chegar em alta para o que deve ser o último Mundial antes de sua aposentadoria.

Gareth Bale

Pela primeira vez em 64 anos, País de Gales disputará uma Copa do Mundo. E quem estará em campo será o atacante Gareth Gale, 33 anos e maior artilheiro do país britânico, que já levou a equipe a disputar uma Eurocopa. Ídolo nacional, ele está a quatro jogos de se tornar o atleta que mais vestiu a camisa de sua Seleção.

Em julho deste ano, após não renovar com o Real Madrid (Espanha), Bale chegou de forma gratuita ao Los Angeles FC e assinou por um ano com o clube da Major League Soccer, dos Estados Unidos. No entanto, engana-se quem pensa que a escolha foi para ficar mais perto de pendurar as chuteiras.

”Ainda tenho muitos anos pela frente. Não estou aqui para ficar só seis meses. Vim para ficar e tentar jogar o máximo possível, deixar uma marca. E isso também me dá maiores chances de disputar a Euro e quem sabe mais uma Copa”, frisou em sua primeira entrevista coletiva pelo clube.

Em oito temporadas com o Real Madrid, Bale fez parte de cinco times vencedores da Champions League e ganhou duas vezes a liga espanhola.

