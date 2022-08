Futebol Grêmio inicia os preparativos para o duelo contra o Operário-MT na Série B do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Terceiro colocado na tabela, Tricolor gaúcho entra em campo na noite desta terça-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O grupo do Grêmio se reapresentou na nublada manhã deste domingo (7), a fim de retomar os preparativos para o jogo contra o Operário-MT, pela vigésima-terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h desta terça-feira (9), na Arena.

A atividade no centro de treinamentos do Tricolor foi marcada pela ausência do lateral-esquerdo Nicolas. Ele foi poupado devido a luxação no ombro direito, sofrida durante queda no duelo contra o Guarani, sexta-feira passada (5) – caso fique de fora do próximo compromisso da equipe, deve ser substituído por Diogo Barbosa.

A vitória de 2 a 1 sobre o Guarani deixou a equipe comandada por Roger Machado na vice-liderança do torneio, posição que se manteve somente até o dia seguinte, quando os resultados paralelos do fim de semana causaram a queda para o terceiro lugar. São 40 pontos somados.

A boa notícia é que o Tricolor gaúcho tem garantida, nas próximas duas rodadas, a sua permanência no G-4 (o grupo de acesso à Primeira Divisão). Essa relativa tranquilidade se explica pelo contexto que envolve as demais equipes na tabela.

No topo está o Cruzeiro-MG (49 pontos), seguido pelo Bahia (com os mesmos 40 pontos do time gaúcho mas em vantagem nos critérios qualificados). Em quarto lugar aparece o Vasco-RJ (39) em quinto vem o Londrina-PR (33).

Ou seja: mesmo se perder seus dois próximos confrontos, o Tricolor não poderá ser alcançado matematicamente pela equipe paranaense nesse período.

Depois de receber o Operário-MT nesta terça-feira, será a vez de encarar o CRB em Alagoas, no sábado que vem (13). Os adversários seguintes serão o Cruzeiro-MG (dia 21), Ituano-SP (26), ambos em Porto Alegre.

Na sequência, terá pela frente o Criciúma-SC (30, fora de casa), Vila Nova-GO (2 de setembro, na Arena), Vasco da Gama-RJ (10, em casa), Novorizontino-SP (17, como visitante), Sport-PE (24), como anfitrião.

Em outubro, o cronograma tem Sampaio Correa-MA (1º, fora de casa), CSA-AL (5, na capital gaúcha) e Londrina-PR (8, no estádio do adversário). Já na reta final, terá pela frente Bahia (15, em casa) e, fora de casa, Náutico-PE (22) e Tombense-MG (28). Na última rodada (5 de novembro), receberá o Brusque-SC.

De saída

No restante do campeonato, aliás, o elenco do Grêmio não terá mais dois nomes: o zagueiro Rodrigues, 24 anos, e o atacante Elias, de 20. Ambos foram cedidos por empréstimo a equipes da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos.

Rodrigues defenderá o San Jose Earthquakes (Califórnia), mediante contrato até dezembro de 2023. Já Elias vestirá a camisa do New York Red Bulls nesta e na próxima temporada. Os valores das duas transações não foram divulgados, mas estima-se um total de aproximadamente R$ 17 milhões.

