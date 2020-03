Notícias A prefeitura de Porto Alegre adota novas regras para as festas do Dia de São Patrício

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Bairro Moinhos de Vento concentrará a programação, a partir desta sexta-feira. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA)

Atendendo a recomendações da Guarda Municipal e da BM (Brigada Militar), além de solicitações de moradores e comerciantes, a prefeitura de Porto Alegre está adotando novas medidas de apoio e restrição aos eventos alusivas ao Dia de São Patrício (“Saint Patrick’s Day”), de origem irlandesa celebrado em 17 de março mas que já tem festas a partir desta sexta-feira (13). O objetivo é garantir que tudo transcorra sem maiores problemas.

Fato recente na capital gaúcha, a celebração tem sido marcada pela presença de milhares de pessoas vestidas de verde em bares, restaurantes e encontros de rua licenciados pela SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). Só em 2019, foram 11 eventos, nos dias 16 e 17. Para este ano, há 15 solicitações de licença em análise.

A primeira iniciativa se refere ao bairro Cidade Baixa, onde estão proibidos até o final de março os eventos em espaços públicos do quadrilátero formado pelas avenidas Venâncio Aires, Loureiro da Silva, João Pessoa e rua João Alfredo. Poderão ocorrer somente em estabelecimentos fechados, com alvará de funcionamento e localização. A medida também abrange qualquer evento sem relação direta com o festejo irlandês.

Já no bairro Moinhos de Vento, que recebe o maior fluxo de adeptos do “Saint Patrick’s Day”, os eventos têm a sua realização autorizada. Mas a aprovação do maior deles, na rua Padre Chagas, está condicionada ao controle de acesso à via pública (cruzamentos com a Fernando Gomes e Hilário Ribeiro). A meta é garantir que o público não extrapole a estimativa de público máximo de 3 mil pessoas.

Presença

Os proponentes dos eventos serão responsáveis pela limpeza da rua. Mesmo assim, os serviços do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e GM (Guarda Municipal) estarão no local para assegurar a ordem, a limpeza e orientações sobre desvios e bloqueios de trânsito. Fiscais da SMDE, por sua vez, combaterão o comércio irregular.

(Marcello Campos)

