Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Medida abrange bairros Jardim Leopoldina, Passo das Pedras, Jardim Ingá e Coqueiros. (Foto: Arquivo/PMPA)

Diversas linhas de ônibus que atendem a Zona Norte de Porto Alegre tiveram os seus itinerários ampliados pela prefeitura. A medida abrange os bairros Jardim Leopoldina, Passo das Pedras, Jardim Ingá e Coqueiros, seja em dias úteis ou fins de semana. Confira, a seguir, as mudanças no transporte coletivo.

As linhas 495 – Manoel Elias/Protásio (dias úteis) e 495.1 – Manoel Elias/Protásio/Morro Santana (sábados e domingos) passaram a atender os condomínios Figueiredo I e II, localizados junto à avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi mantida a derivada 495.2 – Manoel Elias/Protásio/Irmã Teresilda Steffen (dias úteis) até a rua Terésio Meireles, e outras novas demandas da rua Teresilda Steffen.

Devido aos novos trajetos, o terminal da frota das três linhas “495” passou para o mesmo local do terminal da linha R-41 – Rápida Protásio/Jardim Leopoldina, mantendo-se o atendimento à população do bairro Jardim Ingá. Outra novidade é a ampliação do atendimento ao Jardim Ingá pela linha 429 – Protásio/Iguatemi e derivadas que, além dos moradores do Beco dos Coqueiros, contempla agora os condomínios localizados na avenida Ary Tarragô, em todos os horários. O atendimento à avenida 10 de Maio não se alterou.

Já o terminal do conjunto das linhas 429 mudou para o Jardim Ingá, na rua Leopoldino José Santos, junto ao Cevi (Centro Comunitário Vila Ingá). “A medida proporciona aos moradores daquela área uma opção de atendimento direto ao Centro Histórico pelo eixo Nilo Peçanha/Protásio Alves, com passagem pelo shopping center Iguatemi, sendo uma nova opção de transporte para aquela região da cidade”, ressaltou a prefeitura.

Nessa terça-feira, a prefeitura da capital gaúcha informou já ter os elementos necessários para prosseguir o cálculo sobre a nova tarifa do transporte público. “No entanto, segue a expectativa de aprovar o pacote de projetos de lei, denominado ‘Transporte Cidadão’, enviado em janeiro à Câmara de Vereadores”, ressalvou. “Caso contrário, o índice de reajuste e o valor da tarifa podem ser os mais altos do País.”

A administração municipal garante que tem possibilidades concretas de chegar a um passagem de R$ 2 no ano que vem, com estudantes pagando R$ 1 e trabalhadores viajando com passe-livre inclusive em fins de semana e feriados.

“Não se pode mais esperar para tomar alguma atitude pelo transporte público”, enfatiza o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Na semana passada, a Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) informou que cerca de 600 profissionais já foram desligados de seus cargos em razão da adequação de oferta. Não há mais tempo. Temos que agir agora.”

O secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, acrescenta: “O Município aguardou até o limite para iniciar o processo tarifário conforme cronograma de anos anteriores. A continuidade da prestação do serviço de transporte público deve ser a prioridade”.

As próximas etapas serão a finalização do cálculo com os índices recebidos após a conclusão, envio dos cálculos e convocação de reunião do Comtu (Conselho Municipal de Transportes Urbanos). Depois da apreciação do Conselho, será divulgado o novo valor da tarifa.

