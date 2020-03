Agro Vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto recebeu o prêmio Líder do Agronegócio 2020

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Cotrijal, Farsul e Sindicato Rural de Carazinho realizam o 6º Encontro de Líderes do Agronegócio. (Foto: O Sul)

O vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto foi homenageado no 6º Encontro de Líderes do Agronegócio, durante o evento que foi realizado na noite desta segunda-feira (02), no município de Carazinho, promovido pela Cotrijal, Farsul e Sindicato Rural da cidade. Na cerimônia estavam presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o secretário da Agricultura, Covatti Filho, o secretário de Logística e Transporte, Juvir costella, entre outras autoridades.

“Sensação de emoção, tem tanta gente para receber esse troféu, mas de qualquer forma, a vida ela composta de amigos, parceiros e os amigos movem montanhas. E nessa movimentação de montanhas, eu estou aqui, já admirando a belíssima obra de altíssima qualidade e agradecendo em especial o Sindicato Rural de Carazinho, a Farsul e a Cotrijal que se unem para esse prêmio. Considerar essas três entidades é considerar um multi prêmio. Fico satisfeito. Eu transfiro aos colegas da rede pampa esse troféu, pois sem equipe não somos nada”, declarou o vice-presidente da Rede Pampa.

O prêmio Líder do Agronegócio 2020 também homenageou o ex-presidente da Stara e atual membro do Conselho da Administração da empresa, Gilson Larri Trennepohl e o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho. O presidente do Sindicato Rural de Carazinho, Leomar Luís Tombini falou sobre a importância deste reconhecimento aos agraciados. “Sempre tentamos melhorar e temos que reconhecer quem trabalha pelo agro. É uma satisfação, representantes que estão aqui hoje virem ao nosso encontro, e a gente poder ter uma liberdade de conversar sobre o que mais nós precisamos. Inclusive hoje, uma reivindicação nossa da agricultura são as questões de custo de produção e juros que hoje esta impactando muito no produtor rural, além da seca que estamos enfrentando hoje. É um momento oportuno para se discutir esses detalhes”.

O 6º Encontro de Líderes do Agronegócio fez parte da programação oficial da 21ª Expodireto Cotrijal, que iniciou nesta segunda-feira (02) e segue até a sexta-feira (06), em Não-Me-Toque.

