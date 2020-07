Esporte A prefeitura de Porto Alegre autorizou os clubes de futebol a retomarem treinos coletivos de futebol na cidade a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Decisão vale para Inter, Grêmio e São José, que disputam o Gauchão. (Foto: EBC)

Suspensos em Porto Alegre desde maio por causa da pandemia de coronavírus, os treinos coletivos de futebol poderão ser retomados pelos clubes da Capital a partir desta segunda-feira (13). A autorização foi anunciada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior nesta sexta-feira e vale para Inter, Grêmio e São José (Zequinha). Já a realização de partidas, que não ocorrem há quase quatro meses, ainda depende de avaliação.

Conforme o chefe do Executivo, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) está elaborando “protocolos sanitários rígidos” que estão sendo concluídos. A prioridade nos pedidos da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) e das agremiações esportivas é o campeonato estadual, paralisado no dia 16 de março e que nesta semana recebeu o sinal verde do governo do Rio Grande do Sul para voltar no dia 23 de julho, uma quinta-feira.

Durante reunião na última quinta-feira (9) com o presidente da entidade, Luciano Hocsman, o governador Eduardo Leite já havia liberado o retorno dos treinos com contato físico a partir desta segunda-feira, mas condicionou a medida ao aval por parte das prefeituras.

“A viabilização da conclusão do Campeonato Gaúcho passou por uma série de reuniões até a aprovação”, ressaltou a Federação em seu site oficial. “Só com representantes do Piratini, foram quatro compromissos oficiais.”

Além disso, determina a adoção das medidas de prevenção à Covid-19 preconizadas por órgãos governamentais e autoridades sanitárias. Isso abrange a redução do número de sedes, a realização de jogos com portões fechados (sem o ingresso de torcedores), testagem de todos os envolvidos e uma série de orientações que vão desde a concentração dos atletas até as entrevistas à imprensa.

Situação

Antes da paralisação, o Caxias havia vencido o primeiro turno do Campeonato Gaúcho (“Taça Coronel Ewaldo Poeta”), conquista que credenciou o clube da Serra a disputar a final da competição.

Já a segunda fase (“Taça Francisco Novelletto Neto”), estava com três rodadas concluídas. O grupo “A” é liderado pelo Inter, com 7 pontos, ao passo que o B tem como primeiro colocado até então o Grêmio.

Em meio à pausa forçada, atletas e dirigentes da Dupla, bem como de outros clubes foram diagnosticados com o coronavírus, ampliando os temores e questionamentos sobre os rumos do Gauchão.

Ultimamente, houve inclusive quem sugerisse à FGF considerar o Caxias campeão de todo o torneio, caso o contexto de pandemia e medidas restritivas inviabilizasse a retomada dos jogos em um curto prazo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte