17 de Maio de 2020

Equipes também percorrem espaços públicos para conscientizar a população. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Ao menos 8,2 mil estabelecimentos já foram fiscalizados pela prefeitura de Porto Alegre, a fim de garantir o cumprimento dos decretos municipais de combate à pandemia de coronavírus. Intitulada “Operação Esforço Concentrado Covid-19”, a iniciativa verificou empresas de comércio, indústria e serviços no período entre 31 de março e 15 de maio. Destes, 188 foram interditados.

Coordenada pelo Escritório de Fiscalização, a ação reúne agentes de oito órgãos municipais que percorrem diversos bairros da Capital. A força-tarefa também vistoria segmentos ligados ao transporte público, obras e espaços como praças e parques, além de orientar as pessoas de forma individual sobre as medidas a serem seguidas.

Participam das ações fiscais da Diretoria de Fiscalização – SMDE, Procon Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Smim).

“Já foram averiguados 5.810 ônibus, táxis e lotações. Da mesma forma, foram 3.851 verificações de praças e parques e 3.635 pessoas orientadas a permanecer em casa e tomar os cuidados de saúde necessários”, contabiliza a administração municipal. “Em relação às obras, foram 209 inspeções e 18 interdições. Paralelamente, com a operação #FiqueEmCasa, foram feitas 56 barreiras nas entradas da cidade com caminhões de som que alertaram a população a só sair de casa para o essencial.”

Para denunciar o descumprimento dos decretos, é preciso ligar para o telefone 156 e digitar a opção 5 (“fiscalização por descumprimento das normas de coronavírus”). O cidadão será então direcionado para falar com um atendente.

“Nossas equipes estão nas ruas porque precisamos que os porto-alegrenses entendam que estamos liberando as atividades de forma gradual e baseada em evidências”, defende o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “O objetivo não é interditar ou multar ninguém, mas precisamos garantir que as medidas sejam respeitadas para ajudar no combate à Covid-19.

Conscientização

Somente no período de 9 a 14 de maio, as equipes também percorreram diversos locais, utilizando um megafone para conscientizar as pessoas idosas para a necessidade de evitar aglomerações. O alcance foi de 1,8 mil pessoas. Foram realizadas, ainda, 250 abordagens em praças, parques e áreas verdes para que se evitasse o contato social desnecessário.

“Além das ações para cumprimento das medidas de distanciamento, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade) continua realizando o seu trabalho de fiscalização, caracterizado como serviço essencial”, relata o coordenador da Ceaf, Lessandro Morini Trindade.

(Marcello Campos)

